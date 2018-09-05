Судебные разбирательства в отношении Виталины Цымбалюк-Романовской продолжаются. На сей раз свидетель по делу Элина Мазур обвинила экс-супругу Армена Джигарханяна в подделке подписей легендарного артиста под документами, однако сама Виталина назвала все заявления бредом и абсурдом.

Судебные разбирательства в отношении Виталины Цымбалюк-Романовской продолжаются. На сей раз свидетель по делу Элина Мазур обвинила экс-супругу Армена Джигарханяна в подделке подписей легендарного артиста под документами, однако сама Виталина назвала все заявления бредом и абсурдом.Накануне, 4 сентября, состоялось очередное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении Виталины Цымбалюк-Романовской. Слушание было закрытым, однако журналисты все равно кое-что выяснили. В частности, приводит слова свидетеля по делу Элины Мазур, что якобы Виталина, будучидиректором театра Армена Джигарханяна подделывала его подписи под имущественными и финансовыми документами учреждения.Однако сама Виталина опровергает все наветы. Так, на своей официальной страничке в социальной сети Facebook Цымбалюк-Романовская оставила такой пост: "Все, что я слышала в суде сегодня от так называемых "свидетелей" – не просто сплошной оговор, а совершеннейший бред и абсурд (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)".Далее Цымбалюк-Романовская выразила удовлетворение от того, что теперь ее окружают только хорошие люди. При этом она не выбирала выражений в адрес других людей. "Я счастлива, что закончился период, в котором меня окружала вся эта "шваль", а в настоящем и будущем – этап общения с интеллигентными, талантливыми Людьми! Вперед и только вверх!!!" – оптимистично заявила Виталина.По версии следствия, Цымбалюк-Романовская следила за Джигарханяном. Предполагается, что она сама или с помощью наемного работника вмонтировала в потолок кабинета легендарного артиста в Московском драматическом театре бескорпусную видеокамеру. После Цымбалюк-Романовская отдала полученную видеозапись одному из центральных телеканалов, которые продемонстрировали ее в прямом эфире.Теперь Виталина обвиняется в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни актера, составляющих его личную тайну, без его согласия и предоставлении этих сведений СМИ. В рамках уголовного дела Армен Джигарханян пытается получить от бывшей жены и возмещение морального ущерба в сумме три миллиона рублей