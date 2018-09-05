Картина Мона Лиза кисти Леонардо да Винчи, кажется, никогда не раскроет всех секретов. Но учёные не сдаются. Так, медики поставили натурщице итальянского мастера наиболее вероятный диагноз.

Легендарная, загадочная, противоречивая – картина "Мона Лиза" кисти великого итальянского мастера Леонардо да Винчи, кажется, никогда не раскроет всех секретов. Однако учёные не сдаются.Например, медики уверены, что у Моны Лизы были проблемы со здоровьем. Так, в 2004 году бельгийские врачи пришли к заключению, что у дамы был нарушен метаболизм. У неё можно заметить характерные припухлости, или липомы, на веке и руках.Диагноз учёных: нарушение липидного обмена, которое могло привести к раннему развитию атеросклероза и преждевременной смерти. Более того, исследователи предположили, что у Моны Лизы был паралич лицевого нерва.Однако позднее специалисты опровергли эту версию. Они установили личность натурщицы да Винчи и дату её смерти. Согласно общепринятому сегодня мнению, на портрете изображена Лиза Герардини, знатная флорентийка, супруга купца Франческо дель Джокондо. В 2013 году археологи начали раскопки в фамильном склепе Герардини, а позднее эксгумировали, предположительно, останки Лизы Герардини. Впрочем, никаких сенсаций эта работа (о которой мы подробно рассказывали) не принесла.Зато историкам удалось установить, что ставшая легендой женщина скончалась в 1542 году в возрасте 63 лет. Возраст, кстати, довольно преклонный по меркам Позднего Средневековья.Врачи же не оставили попыток поставить точный диагноз Моне Лизе. В ходе новой работы команда медиков из Женской больницы Бригхэма заключила, что Лиза дель Джокондо страдала от гипотиреоза. Это состояние обусловлено длительным недостатком гормонов щитовидной железы."Во многих отношениях именно обаяние несовершенства болезни придаёт этому шедевру таинственность и очарование", — полагает ведущий автор исследования Мандип Мехра (Mandeep Mehra).По его мнению, клинический гипотиреоз является более вероятным диагнозом, учитывая, что Лизе Герардини на момент смерти было более 60 лет. Если бы она страдала от расстройства метаболизма и сердечно-сосудистых заболеваний, то, учитывая уровень медицины 16 века, вряд ли дожила бы до этого возраста, поясняет учёный.Специалисты отмечают, что, скорее всего, именно из-за проблем с щитовидной железой у натурщицы был жёлтый оттенок кожи, отёчность, а также истончение и выпадение волос. Поэтому у Моны Лизы отсутствуют брови, а линия роста волос словно немного сдвинута вверх. Кроме того, можно заметить небольшой зоб, который свидетельствует о том, что щитовидка была увеличена.Исторические данные подтверждают гипотезу современных медиков. Гипотиреоз развивался в то время у многих жителей Италии из-за недостатка в организме йода. Характерный зоб можно наблюдать на картинах и скульптурах многих итальянских мастеров того времени.Также известно, что Лиза Герардини незадолго до написания картины стала матерью. По одной из версий, её муж заказал Леонардо да Винчи портрет супруги именно в честь этого события. В письме редактору журнала Mayo Clinic Proceedings Мехра отмечает, что гипотиреоз нередко развивается у женщин во время и после беременности из-за недостатка тиреотропных гормонов.Добавим, что ранее искусствоведы отыскали вторую "Мону Лизу", более раннюю копию знаменитого полотна, а также обнаружили под портретом "Джоконды" изображение совершенно другой женщины. Между тем психологи проанализировали мимику дамы, изображённой на картине, и заявили, что она была... счастлива.