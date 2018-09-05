В Сатке (Челябинская область) завершился чемпионат России по шахматам. Чемпионами страны стали Дмитрий Андрейкин и Наталья Погонина.

В Сатке (Челябинская область) завершился чемпионат России по шахматам. Чемпионами страны стали Дмитрий Андрейкин и Наталья Погонина.У мужчин для определения чемпиона потребовалась переигровка. По семь очков набрали Дмитрий Андрейкин и Владимир Федосеев, причем Дмитрий сумел догнать Владимира в заключительном туре. На тай-брейке победил Андрейкин, ставший чемпионом России во второй раз. Первый раз Дмитрий становился чемпионом в 2012 году.После шестилетнего перерыва чемпионкой страны стала Наталья Погонина. Которая также на тай-брейке победила Ольгу Гирю. Обе шахматистки завершили основной турнир, набрав одинаковое количество очков – по 7,5.