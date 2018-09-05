Едва родив, Лера Кудрявцева вышла из декрета. Популярная телеведущая улетела в Сочи, где стартовал конкурс молодых исполнителей Новая волна, оставив крохотную наследницу на нянь, которые по образованию являются медсестрами.

Едва родив, Лера Кудрявцева вышла из декрета. Популярная телеведущая улетела в Сочи, где стартовал конкурс молодых исполнителей "Новая волна", оставив крохотную наследницу на нянь, которые по образованию являются медсестрами.Лера Кудрявцева родила в 47 лет. По ее признанию, для нее это "немного стрессовая ситуация". Тем не менее, она и ее молодой супруг, хоккеист Игорь Макаров, абсолютно счастливы. Если для популярной ведущей дочь Мария стала вторым ребенком (от первого брака с музыкантом группы "Ласковый май" Сергеем Ленюком у нее есть взрослый сын Жан. – Прим.ред.), то для Игоря девочка является первенцем.Мария появилась на свет 13 августа, а уже 4 сентября Лера блистала на сцене в Сочи на торжественной церемонии открытия 17-го Международного музыкального конкурса молодых исполнителей "Новая волна". Для этого события Кудрявцева облачилась в роскошное декольтированное платье с блестками и перьями, которое подчеркнуло особенно пышные формы недавно родившей ведущей.Кстати, сама блондинка пока ничего не делает, чтобы скинуть вес. "Я не сижу на диетах и специально ничего не делаю, чтобы сбросить набранные килограммы, которые еще при мне. Еще сгоняю их, а пока утягиваюсь корсетами", – рассказала Лера.Утянутая ведущая призналась, что вдали от дочери мучается чувством вины. Однако Кудрявцева обзавелась помощниками. "У нас есть няни – прекрасные, профессиональные. Их мы выбирали долго. Они по образованию медсестры, и у них есть хороший опыт работы именно с грудничками. Но самое главное, она у меня с папой, бабушкой и со всей артиллерией родственников! Так что я спокойна", – цитирует Леру Кудрявцеву .