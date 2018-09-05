В Москве на улице Академика Опарина напротив Национального центра акушерства, гинекологии и перинатологии произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате один человек погиб и один пострадал.

В Москве на улице Академика Опарина напротив Национального центра акушерства, гинекологии и перинатологии произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате один человек погиб и один пострадал. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы управления ГИБДД столицы.Как уточняется, авария произошла в районе дома №4 по улице Академика Опарина. Столкнулись два транспортных средства, передает ТАСС.