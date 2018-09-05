В Москве на Тверской улице тушат пожар, из здания идет эвакуация жильцов.

В Москве на Тверской улице тушат пожар, из здания идет эвакуация жильцов.Как передает "Интерфакс", о ЧП рассказали в столичном главке МЧС.Отмечается, что открытое пламя возникло в 8-этажном здании, которое находится напротив московской мэрии. На нижнем этаже дома расположен книжный магазин "Москва". Также в нем располагаются департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, музей-мастерская народного художника СССР Дмитрия Налбандяна и гостиница.Пострадали двое детей. С места пожара эвакуировано порядка 40 жильцов здания.