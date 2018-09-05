Злоумышленники распродали часть имущества из арендуемого ими дома в городе Кольчугино.

Следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летней и 25-летнего жителей Александровского района, подозреваемых в растрате чужого имущества.Установлено, что весной текущего года 34-летняя жительница Кольчугина сдала в аренду обвиняемым свой дом. Через месяц женщина обнаружила, что большая часть бытовой техники и электроприборов из дома пропали. Ущерб, причиненный хозяйке, составил 80 тысяч рублей.Фигуранты были задержаны на территории города Кольчугино и сознались в содеянном. Сожители пояснили, что имущество продали.В ходе следствия сотрудники полиции установили, что 24-летняя жительница Александровского района ранее привлекалась к уголовной ответственности.В настоящее время часть похищенного имущества изъята и возвращена владелице. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.