С бывшего президента Армении Роберта Кочаряна взяли подписку о невыезде. Его паспорт теперь хранится в Специальной следственной службе страны.

С бывшего президента Армении Роберта Кочаряна взяли подписку о невыезде. Его паспорт теперь хранится в Специальной следственной службе страны. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Марина Оганджанян."В отношении Кочаряна была избрана мера пресечения в качестве подписки о невыезде. У следствия есть такое право".Ранее адвокаты Кочаряна заявили, что их подзащитный намерен на несколько дней покинуть страну для прохождения ежегодного медосмотра в Германии, передает ТАСС.В конце июля против Кочаряна были выдвинуты обвинения в свержении конституционного строя 1 марта 2008 года. Тогда при разгоне митинга против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, погибли 10 человек, более 250 получили ранения.В июле Кочаряна арестовали на 2 месяца, но адвокатам удалось обжаловать это решение. По закону Кочарян как бывший президент пользуется неприкосновенностью.