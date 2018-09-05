В рамках выполнения инвестиционной программы продолжается реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ в сельских населённых пунктах Владимирской области. Энергетики ..

В рамках выполнения инвестиционной программы продолжается реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ в сельских населённых пунктах Владимирской области.Энергетики филиала «Владимирэнерго» в конце августа текущего года реконструировали более 37 км воздушных линий электропередачи в ряде сельских населенных пунктах региона: Долгая Лужа, Боголюбово Суздальского района, Турки и Филипповское Киржачского района, Черкасово, Дубровка, Логинцево и Волково Петушинского района, Павловское Юрьев-Польского района, Цепелево Собинского района, Соколово, Разлукино, Лукинское, Ново-Петрово, Новая и Гридино Судогодского района, Илькино Меленковского района. Для повышения надёжности, качества электроснабжения потребителей и снижения технологических потерь голый провод на ВЛ энергетики заменили на более надежный, долговечный и безопасный - самонесущий изолированный провод большего сечения (СИП), а также установили 1016 железобетонных опор вместо деревянных.Также, в рамках инвестиционный программы была произведена замена силового трансформатора в селе Беречино Кольчугинского района.В текущем году энергетики филиала «Владимирэнерго» реконструируют 759 км линий электропередач 0,4-10 кВ. Все мероприятия, включенные в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» 2018 года, нацелены на расширение возможностей для подключения новых потребителей, уменьшение аварийности на энергообъектах, а также снижение уровня износа основных фондов филиала.