Российские банки столкнулись с массовым вбросом фальшивок. В результате некоторые банкоматы перестали принимать купюры в 5000 рублей. Об этом банки предупредил производитель банкоматов NCR. Подобные случаи были зафиксированы в нескольких банках. Фальшивомонетчикам удалось перехитрить систему безопасности банкоматов старой модели.

Российские банки столкнулись с массовым вбросом фальшивок. В результате некоторые банкоматы перестали принимать купюры в 5000 рублей. Об этом банки предупредил производитель банкоматов NCR. Подобные случаи были зафиксированы в нескольких банках. Фальшивомонетчикам удалось перехитрить систему безопасности банкоматов старой модели.В компании NCR нам пояснили, что они рекомендовали всем кредитным организациям временно выключить прием 5000 банкнот на таких машинах. И вот как эту ситуацию комментируют банкиры."Таких устройств в нашем парке оказалось достаточно немного и, в общем, принятыми мерами мы ограничили прием таких купюр. Ни одной купюры в наших устройствах выявлено не было", — рассказал Сергей Брынин, директор процессингового центра "Альфа-банка"."Это коснулось конкретных моделей купюроприемников. У нас на "Объединенный банк", если говорить от лица "Открытия", "Бинбанка" и ряда еще более мелких банков, которые входят в периметр банка "Открытие", таких банкоматов менее 5% от общего числа банкоматов", — пояснил Илья Сулоев, начальник управления противодействия электронному мошенничеству банка "Открытие".Поддельные банкноты могли попасть в терминал, но выдать их клиентам банкоматы не могли. Такие машины старой модели не работают на выдачу средств. Банкиры рассчитывают, что решение проблемы займет две недели.За первые шесть месяцев этого года в России изъяли фальшивок почти на 68 миллионов рублей. Это меньше, чем в прошлом году. Во втором квартале чаще всего подделывали 5-тысячные купюры на втором месте по популярности у фальшивомонетчиков — банкнота в тысячу рублей.Отличить фальшивку от настоящей пятитысячной купюры можно так: сбоку на банкноте есть серебристая лента. При изменении угла зрения можно увидеть цифры 5000. Также на подлинной купюре должно быть изображение берега Амура из мелких графических элементов.Если вдруг у вас на руках оказалась подделка, надо тут же обратиться к сотрудникам банка. Они составят справку в двух экземплярах — одну для себя, вторую для клиента. Там пропишут номинал, год образца, серию и номер банкноты. Конечно, можно оказаться в ситуации, когда вы узнаете о подделке на кассе — в магазине или аптеке и в качестве оплаты ее не принимают. В любом случае о фальшивке лучше сообщить в полицию."При обнаружении фальшивых купюр, соответственно эти купюры изымаются, и производится расследование. Определяется источник происхождения и в том случае, если источником происхождения будет являться касса банка или устройство банка, я думаю вполне уместно предъявлять претензии этой кредитной организации по возмещению ущерба", — пояснил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ.