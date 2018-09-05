На Филиппинах 19-летняя девушка не смогла смириться с гибелью в автокатастрофе 22-летнего жениха и устроила свадьбу прямо во время его похорон. Она пришла проститься с возлюбленным в белом платье и организовала церемонию бракосочетания.

На Филиппинах 19-летняя девушка не смогла смириться с гибелью в автокатастрофе 22-летнего жениха и устроила "свадьбу" прямо во время его похорон.Она пришла проститься с возлюбленным в белом платье и организовала церемонию "бракосочетания". Девушка также хотела надеть на его палец обручальное кольцо, но после неудачной попытки вложила его в руку жениха, сообщает RT.Как пишут местные СМИ, родственники покойного не стали возражать против столь необычной церемонии и позволили ей "выйти замуж" за погибшего любимого.