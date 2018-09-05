Голос Ольги Бузовой в навигаторе автомобиля вызывает у
Артема Дзюбы отвращение. Спортсмен рассказал о своем отношении к телеведущей,
отвечая на вопросы игроов женсой футбольной сборной.
Голос Ольги Бузовой в навигаторе автомобиля вызывает у
Артема Дзюбы отвращение. Спортсмен рассказал о своем отношении к телеведущей,
отвечая на вопросы игроов женсой футбольной сборной.
Подсказки навигатора, поданные голосом Дзюбы, позволят
автомобилистам путешествовать намного безопаснее. В этом уверен нападающий
сборной России и "Зенита". Артем заявил, что в случае использования
навигатора при управлении автомобилем, он включит свой голос.
"Навигатор с Ольгой Бузовой? Фу-фу-фу! В плане того,
что когда есть я, Ольга Бузова не должна быть в навигаторе. Должен быть я",
– ответил известный футболист на вопрос игрока женской команды Надежды
Смирновой.
Дзюба рассказал, что обычно ездит без навигатора. Но, если
уж придется воспользоваться гаджетом – то только с подсказками в собственном
исполнении.
Ранее сообщалось, что популярный российский сервис для
автомобилистов в ближайшие дни заговорит голосом Артема Дзюбы. Нападающий
сборной России записал более 120 фраз, с помощью которых приложение ведет
водителя по маршруту, передает "Спорт-Экспресс".
Как писали Dni.Ru, Артем Дзюба станет капитаном сборной России по футболу в ближайших двух матчах. Такое решение принял тренер национальной команды Станислав Черчесов.
7 сентября российская команда будет играть в Лиге наций в гостях против турецкой сборной. Позже, 10-го числа отечественные футболисты проведут товарищеский матч с чешскими футболистами. Напомним, после ЧМ-2018 Дзюба стал одним из самых популярных спортсменов не только в России, но и за ее пределами.