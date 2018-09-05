Голос Ольги Бузовой в навигаторе автомобиля вызывает у Артема Дзюбы отвращение. Спортсмен рассказал о своем отношении к телеведущей, отвечая на вопросы игроов женсой футбольной сборной.

Голос Ольги Бузовой в навигаторе автомобиля вызывает уАртема Дзюбы отвращение. Спортсмен рассказал о своем отношении к телеведущей,отвечая на вопросы игроов женсой футбольной сборной.Подсказки навигатора, поданные голосом Дзюбы, позволятавтомобилистам путешествовать намного безопаснее. В этом уверен нападающийсборной России и "Зенита". Артем заявил, что в случае использованиянавигатора при управлении автомобилем, он включит свой голос."Навигатор с Ольгой Бузовой? Фу-фу-фу! В плане того,что когда есть я, Ольга Бузова не должна быть в навигаторе. Должен быть я",– ответил известный футболист на вопрос игрока женской команды НадеждыСмирновой.Дзюба рассказал, что обычно ездит без навигатора. Но, еслиуж придется воспользоваться гаджетом – то только с подсказками в собственномисполнении.Ранее сообщалось, что популярный российский сервис дляавтомобилистов в ближайшие дни заговорит голосом Артема Дзюбы. Нападающийсборной России записал более 120 фраз, с помощью которых приложение ведетводителя по маршруту, передает "Спорт-Экспресс".Как писали Dni.Ru, Артем Дзюба станет капитаном сборной России по футболу в ближайших двух матчах. Такое решение принял тренер национальной команды Станислав Черчесов.7 сентября российская команда будет играть в Лиге наций в гостях против турецкой сборной. Позже, 10-го числа отечественные футболисты проведут товарищеский матч с чешскими футболистами. Напомним, после ЧМ-2018 Дзюба стал одним из самых популярных спортсменов не только в России, но и за ее пределами.