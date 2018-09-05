Сборная Украины по футболу презентовала новую форму, в которой команда сыграет в Лиге наций. Комплекты выполнены в традиционных желтом и синем цветах, третий комплект будет белым. Кроме того, теперь на футболках будет указан лозунг Слава Украине.

Сборная Украины по футболу презентовала новую форму, в которой команда сыграет в Лиге наций. Комплекты выполнены в традиционных желтом и синем цветах, третий комплект будет белым. Кроме того, теперь на футболках будет указан лозунг "Слава Украине".Лозунг будет размещаться сзади над надписью с фамилией каждого футболиста ближе к воротнику, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины. Футболисты Украины стартуют в Лиге наций 6 сентября матчем против Чехии, а 9 сентября встретятся со Словакией.Позже фотография с желтой футболкой была удалена с сайта ФФУ.