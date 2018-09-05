Пресс-служба футбольного клуба Ростов сообщила о том, что матч восьмого тура российской премьер-лиги против Уфы может стать последним для клуба на Ростов Арене. Поводом может стать проведение на этом футбольном стадионе концерта рэп-исполнителя Басты.

Пресс-служба футбольного клуба "Ростов" сообщила о том, что матч восьмого тура российской премьер-лиги против "Уфы" может стать последним для клуба на "Ростов Арене". Поводом может стать проведение на этом футбольном стадионе концерта рэп-исполнителя Басты."Вопреки всем опасениям и возражениям руководства футбольного клуба "Ростова", компания "Спорт-Ин", осуществляющая управление "Ростов Ареной", приняла решение провести на новом стадионе концертное мероприятие 29 сентября, — написано в заявлении на официальном сайте дончан. – В рамках данного концерта сцена и танцпол будут установлены непосредственно на футбольном поле"."В ФК "Ростов" уверены, что после подобных действий газон стадиона серьезно пострадает. К сожалению, это не оценочное суждение менеджмента, а факт, подтвержденный историей. "Ахмат Арена", "Стадион Петровский", "Эсприт Арена", "Уэмбли" – это только краткий перечень стадионов, газоны которых были полностью уничтожены в ходе проведения концертных мероприятий на новых стадионах за два месяца до чемпионата мира-2018"."Тем не менее, управляющая стадионом компания в погоне за сиюминутной выгодой, не учитывая интересы клуба, приняла решение провести концерт на футбольном поле "Ростов Арены". Таким образом, домашний матч "Ростов" — "Уфа" 22 сентября может стать последним поединком "желто-синих" на стадионе "Ростов Арена" в нынешнем сезоне".Также было сообщено о том, что в случае тотального повреждения газона футбольный клуб будет вынужден вернуться на свой прежний стадион "Олимп-2", который может вместить в три раза меньше болельщиков.