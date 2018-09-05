Певица Полина Гагарина блеснула на светском мероприятии. Артистка
и ее муж посетили модную вечеринку журнала Vogue.
Певица Полина Гагарина блеснула на светском мероприятии. Артистка
и ее муж посетили модную вечеринку журнала Vogue.
Гагарина и ее супруг фотограф Дмитрий Исхаков были неотразимы. Артистка
выбрала для выхода в свет синее ультрамини платье из шелка. Глубокое декольте
и короткая юбка наряда подчеркивали шикарную фигуру знаменитости: длинные стройные
ноги и женственные изгибы. Дмитрий облачился в темно-синий пиджак, белую
рубашку и джинсы.
Присутствующие отметили, что певица и фотограф весь вечер
пребывали в отличном расположении духа. Дмитрий одаривал возлюбленную
комплиментами, а после официальной части вечера пара весело танцевала под ритмичную музыку.
Как водится, после выхода в Свет Полина отчиталась перед поклонниками в Instagram.
Она опубликовала фотографии с мероприятия. Поклонники пришли в восторг
от образа певицы.
"Фигура, поступь, омут
глаз... Я очарован,
высший класс!👍😙⚘", "Полина,
платье очень идет)) супер!💋", "Красивы оба -
невероятно))) любви на долгие лета и огромного счастья💙", "Классные!!!
Полина, вам очень синий цвет идет🙌🌹💐", "Полина,
Вам так идет этот цвет в одежде. Просто Вау👍", "Шикарный
образ ! Короткое платье👍👍👍🤘и цвет ! Просто офигенная !!!" – хвалили
звезду поклонники.
Отметим, что Гагарина много трудится, чтобы сохранить
стройную фигуру. Даже на отдыхе она не забывает о тренировках и посещает
спортзал.
Добавим, что Полина и Дмитрий поженились в сентябре 2014
года. На свадьбе присутствовали только самые близкие. В интервью Полина
признавалась, что Исхаков покорил ее вниманием и заботой. Муж балует артистку
завтраками в постель, подарками и цветами. Почти сразу после бракосочетания они
приобрели просторную квартиру в центре Москвы. А в апреле 2017 года звезда
подарила супругу дочь Мию.