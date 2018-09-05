Певица Полина Гагарина блеснула на светском мероприятии. Артистка и ее муж посетили модную вечеринку журнала Vogue.

Певица Полина Гагарина блеснула на светском мероприятии. Артисткаи ее муж посетили модную вечеринку журнала Vogue.Гагарина и ее супруг фотограф Дмитрий Исхаков были неотразимы. Артисткавыбрала для выхода в свет синее ультрамини платье из шелка. Глубокое декольтеи короткая юбка наряда подчеркивали шикарную фигуру знаменитости: длинные стройныеноги и женственные изгибы. Дмитрий облачился в темно-синий пиджак, белуюрубашку и джинсы.Присутствующие отметили, что певица и фотограф весь вечерпребывали в отличном расположении духа. Дмитрий одаривал возлюбленнуюкомплиментами, а после официальной части вечера пара весело танцевала под ритмичную музыку.Как водится, после выхода в Свет Полина отчиталась перед поклонниками в Instagram.Она опубликовала фотографии с мероприятия. Поклонники пришли в восторгот образа певицы."Фигура, поступь, омутглаз... Я очарован,высший класс!👍😙⚘", "Полина,платье очень идет)) супер!💋", "Красивы оба -невероятно))) любви на долгие лета и огромного счастья💙", "Классные!!!Полина, вам очень синий цвет идет🙌🌹💐", "Полина,Вам так идет этот цвет в одежде. Просто Вау👍", "Шикарныйобраз ! Короткое платье👍👍👍🤘и цвет ! Просто офигенная !!!" – хвалилизвезду поклонники.Отметим, что Гагарина много трудится, чтобы сохранитьстройную фигуру. Даже на отдыхе она не забывает о тренировках и посещаетспортзал.Добавим, что Полина и Дмитрий поженились в сентябре 2014года. На свадьбе присутствовали только самые близкие. В интервью Полинапризнавалась, что Исхаков покорил ее вниманием и заботой. Муж балует артисткузавтраками в постель, подарками и цветами. Почти сразу после бракосочетания ониприобрели просторную квартиру в центре Москвы. А в апреле 2017 года звездаподарила супругу дочь Мию.