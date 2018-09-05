Фигурант заключил сделки РЕПО с кредитно-финансовыми учреждениями, предоставив заведомо ложную информацию о финансовом положении компании...

«ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего генерального директора одной из инвестиционных компаний в мошенничествах на сумму свыше 103 млн рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ходе расследования было установлено, что фигурант заключил сделки РЕПО с кредитно-финансовыми учреждениями на торгах, предоставив заведомо ложную информацию о финансовом положении компании, в результате чего получил от указанных банков ценные бумаги. Согласно разработанному плану обвиняемый не собирался выполнять взятые на себя обязательства. Он похитил ценные бумаги и распорядился ими по своему усмотрению. Общая сумма ущерба составила свыше 78,5 млн рублей.Кроме того, мужчина, злоупотребляя доверием своего знакомого, взял у него в долг около 25 млн рублей, обещая вернуть деньги после продажи дома, который на тот момент уже был продан. Деньги злоумышленник похитил и распорядился ими по своему усмотрению.В мае 2017 года фигурант был задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в Басманный районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28