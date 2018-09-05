Стремясь понять, каковы будут последствия глобального потепления, учёные выяснили, как повлияло на растительность повышение температуры после последнего ледникового периода. Их выводы неутешительны: живому миру планеты предстоит настоящая встряска.

Стремясь понять, каковы будут последствия глобального потепления, учёные выяснили, как повлияло на растительность повышение температуры после последнего ледникового периода. Их выводы неутешительны: живому миру планеты предстоит настоящая встряска. Научная работа опубликована в журнале Science коллективом, насчитывающим 42 исследователя из 39 научных центров.Подавляющее большинство климатологов солидарно с тем, что на мир надвигается глобальное потепление. Естественно, что человечеству хочется знать, чем ему угрожает изменение климата. Множество научных групп работает над этим вопросом и порой выдаёт довольно тревожные прогнозы.Однако мы далеко не всё знаем о такой сложной системе, как климат, и о его взаимосвязи с живым миром планеты. К тому же, создавая модель некоторого явления (в том числе и климатических изменений), учёные часто вынуждены идти на упрощения, просто для того чтобы компьютер (каким бы мощным он ни был) мог справиться с расчётами за разумное время. Поэтому и достоверность выводов, сделанных на основе климатических моделей, оказывается до некоторой степени под вопросом.Когда нет надёжной теории, нужно проводить эксперимент. Однако поставить опыт над всем земным шаром (такие проекты есть), задача, во-первых, не очень простая, а во-вторых, не слишком безопасная. Эксперимент на то и эксперимент, что его результаты заранее не известны, и не исключено, что они нам очень не понравятся. Да и вообще странно было бы форсировать глобальное потепление, чтобы посмотреть, не нужно ли замедлить глобальное потепление. На коробке с тортом иногда можно увидеть надпись "не переворачивать", напечатанную на дне: полезная информация, но уже поздно.К счастью для любознательного человечества, подобный эксперимент уже проводила сама природа. После последнего ледникового периода, закончившегося около 20 тысяч лет назад, на Земле потеплело в среднем на 4–7 oC . Такое потепление по масштабу сравнимо с "жёстким" сценарием грядущего изменения климата, при котором человечество не сокращает выбросы парниковых газов.Авторы обработали данные об изменениях флоры в связи с этим потеплением. Для этого были использованы ископаемые образцы из 594 точек земного шара, расположенных на всех континентах, кроме Антарктиды. Учитывался весь доступный набор окаменелостей, но прежде всего пыльца. Напомним, что пыльца, как и пыль, вездесуща, её разносит ветром на огромные расстояния. Поэтому пробы, взятые в конкретной точке, могут многое рассказать о флоре обширного региона."Палеоэкологические данные, которые использовались в этом исследовании, можно рассматривать как [результаты] природного эксперимента по изучению реакции экосистем на факторы … в эпохи, которые не могут быть охвачены инструментальными измерениями или не сохранили исторических свидетельств", – говорит соавтор исследования Жанель Стивенсон (Janelle Stevenson) из Австралийского национального университета.Результаты исследователей не внушают особого оптимизма. По их подсчётам, в 2% исследованных регионов видовой состав флоры при межледниковом потеплении изменился слабо, в 27% умеренно и в 70% сильно. То есть, если человечество допустит изменение климата такого же масштаба, оно в буквальном смысле не сохранит более 70% нынешних экосистем. Как это изменит жизнь людей на планете, трудно себе даже представить.Мы, конечно же, выведем более устойчивые к засухе культуры, перейдём на рацион с большим количеством насекомых-вредителей, научимся делать топливо буквально из воздуха. Может быть, даже успеем построить города с отдельными системами кондиционирования, потому что за пределами этих куполов людям будет нестерпимо жарко. Но сможем ли мы сохранить при этом прежний уровень жизни и не уничтожить друг друга?