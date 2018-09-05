Кирилл Вышинский экстренно госпитализирован прямо из зала суда в Херсоне. Выяснилось, что с диагнозом подозрение на инфаркт главред РИА Новости Украина безо всякой медицинской помощи провел в СИЗО больше недели. Всего же в заточении он находится уже больше ста дней. И украинские следователи требуют продлить арест.

Кирилл Вышинский экстренно госпитализирован прямо из зала суда в Херсоне. Выяснилось, что с диагнозом "подозрение на инфаркт" главред "РИА Новости Украина" безо всякой медицинской помощи провел в СИЗО больше недели. Всего же в заточении он находится уже больше ста дней. И украинские следователи требуют продлить арест.За четыре месяца в следственном изоляторе Кирилл Вышинский сильно похудел. Видно, что организм ослаблен, материалы дела перебирает с трудом. Срок содержания под стражей заканчивается в субботу, поэтому на сегодняшнем заседании должны были рассматривать вопрос о продлении ареста. Но состояние здоровья журналиста не позволяет этого сделать."У меня боли в области сердца, колет, немеет правая рука, а мне делают инъекции витаминов", — рассказывает Кирилл.Фельдшер СИЗО поставил диагноз — инфаркт. Адвокаты требуют срочной госпитализации. Обвинение к такому повороту явно не готово, поэтому решение вопроса оставляет на усмотрение суда. В наручниках Кирилла Вышинского госпитализировали прямо из зала суда. Диагноз менее чем через час поставили украинские прокуроры. Их заключение — "измерили давление, сделали кардиограмму — все в норме"."Киевская власть не заинтересована в ускорении следствия, поскольку дело явно рассыплется в суде, — считает генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. — Они заинтересованы просто мариновать его там, без суда, предъявив абсурдные обвинения в государственной измене".Под стражей главный редактор "РИА Новости Украина" с середины мая: тогда СБУ провела обыски в редакции и квартире Кирилла Вышинского. Его обвиняют в поддержке Донецкой и Луганской народный республик, и госизмене. Но за время следствия каких-либо фактов, кроме журналистских публикаций следователи так и не предъявили. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Кирилла Вышинского ближе к вечеру снова привезли в суд, после чего заседание перенесли на завтра.