Певца Витаса не узнали поклонники. Исполнитель сменил имидж – похудел и выкрасил волосы.

Певца Витаса не узнали поклонники. Исполнитель сменил имидж –похудел и выкрасил волосы.Недавно Витас вернулся на сцену после длительно перерыва. Онпрезентовал новую песню Roll with the Beat, которую исполнил вместе с хип-хоппевцом Nappy Roots.Отметим, что представленный трек кардинально отличается оттого, что Витас делал раньше. Также артист заметно преобразился внешне. Он обновилстрижку, осветлил волосы и похудел.Изменениями артист похвастался в личном аккаунте Instagram.Фолловеры положительно встретили новый модный образ звезды. Некоторые радостно отметили, что Витас вновь в строю и готов наступать на пятки, засидевшимся на Олимпе коллегам по цеху."Мне нравится этот новый взгляд! 💖 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Классныйимидж 😚😚😚🤗🤗🤗", "Крутобыть блондином!неплохо!", "Вот так выдал!)))👍👌", "Класс👍,ваш новый образ просто супер 💝😘,я обожаю вас с самой первой вашей песни Операномер 2", "Ты крут мужик)))", "Но что скажет стая😀 Шоу бизнес .Теперь ты конкурент Баскова", – писали в комментариях поклонники.Отметим, что в последнее времяВитас больше "славится" хулиганскими действиями, а не новыми песнями.Минувшей весной артист получил семь суток административного ареста за стрельбув своем загородном доме в элитном дачном поселке Флоранс на Рублевке.Певец выпустил в воздух 16 патронов. Перепуганные соседи,услышав выстрелы, вызвали полицию. Органы правопорядка изъяли у исполнителя оружие.В свое оправдание артист сообщил, что стрелял по воронам. К слову, судья, которыйназначал наказание звезде, не узнал располневшего Витаса, когда тот появился взале.Напомним, знаменитыйпевец не первый раз оказывается фигурантом громкого скандала. Например, в 2013году он сбил велосипедистку на своем автомобиле и был лишен прав за пьяную ездуна 23 месяца.