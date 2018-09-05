Певца Витаса не узнали поклонники. Исполнитель сменил имидж –
похудел и выкрасил волосы.
Певца Витаса не узнали поклонники. Исполнитель сменил имидж –
похудел и выкрасил волосы.
Недавно Витас вернулся на сцену после длительно перерыва. Он
презентовал новую песню Roll with the Beat, которую исполнил вместе с хип-хоп
певцом Nappy Roots.
Отметим, что представленный трек кардинально отличается от
того, что Витас делал раньше. Также артист заметно преобразился внешне. Он обновил
стрижку, осветлил волосы и похудел.
Изменениями артист похвастался в личном аккаунте Instagram.
Фолловеры положительно встретили новый модный образ звезды. Некоторые радостно отметили, что Витас вновь в строю и готов наступать на пятки, засидевшимся на Олимпе коллегам по цеху.
"Мне нравится этот новый взгляд! 💖 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Классный
имидж 😚😚😚🤗🤗🤗", "Круто
быть блондином!неплохо!", "Вот так выдал!)))👍👌", "Класс
👍,ваш новый образ просто супер 💝😘,я обожаю вас с самой первой вашей песни Опера
номер 2", "Ты крут мужик)))", "Но что скажет стая😀 Шоу бизнес .Теперь ты конкурент Баскова", – писали в комментариях поклонники.
Отметим, что в последнее время
Витас больше "славится" хулиганскими действиями, а не новыми песнями.
Минувшей весной артист получил семь суток административного ареста за стрельбу
в своем загородном доме в элитном дачном поселке Флоранс на Рублевке.
Певец выпустил в воздух 16 патронов. Перепуганные соседи,
услышав выстрелы, вызвали полицию. Органы правопорядка изъяли у исполнителя оружие.
В свое оправдание артист сообщил, что стрелял по воронам. К слову, судья, который
назначал наказание звезде, не узнал располневшего Витаса, когда тот появился в
зале.
Напомним, знаменитый
певец не первый раз оказывается фигурантом громкого скандала. Например, в 2013
году он сбил велосипедистку на своем автомобиле и был лишен прав за пьяную езду
на 23 месяца.