На испанских дорогах продолжается престижная веломногодневка Вуэльта. Во вторник состоялся десятый этап гонки, который пролегал между Саламанкой и Фермоселье. Победителем этапа стал итальянский гонщик Элиа Вивиани из команды Quick-Step Floor.

На испанских дорогах продолжается престижная веломногодневка "Вуэльта". Во вторник состоялся десятый этап гонки, который пролегал между Саламанкой и Фермоселье. Победителем этапа стал итальянский гонщик Элиа Вивиани из команды Quick-Step Floor.Итальянец преодолел дистанцию в 177 километров за 4 часа 8 минут и 8 секунд. Вторым стал словак Петер Саган, представляющий Bora-Hansgrohe. Замкнул тройку лучших еще один итальянец Джакомо Ниццоло из Trek-Segafredo. Российские спринтеры Павел Кочетков и Ильнур Закарин из команды Katusha-Alpecin заняли 100 и 107-е места соответственно.В генеральной классификации желтую майку лидера продолжает удерживать британский пилот Mitchelton-Scott Саймон Йейтс. Его время составляет 41 час 3 минуты, и он на одну секунду опережает своего преследователя испанца Алехандро Валверде из Movistar. Третьим является колумбиец Найро Кинтана из Movistar, отстающий на 14 секунд.Лучшим из российских гонщиков является Павел Кочетков, который располагается на 41 месте с отставанием в 16,53 минуты.