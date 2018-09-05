Певица Алсу предстала на конкурсе Новая волна в новом образе. Одна из самых привлекательных исполнительниц появилась на публике с длинной косой, которая доходила почти до колен. Однако по какой-то причине образ артистки понравился далеко не всем.

Певица Алсу предстала на конкурсе "Новая волна" в новом образе. Одна из самых привлекательных исполнительниц появилась на публике с длинной косой, которая доходила почти до колен. Однако по какой-то причине образ артистки понравился далеко не всем.Певица Алсу по праву считается одной из самых стильных в отечественном шоу-бизнесе. Как утверждают преданные фанаты, хоть в мешок ее наряди – она и его украсит. Однако даже у Алсу бывают промахи.Так, на красной дорожке церемонии открытия конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи Алсу появилась в длинном платье по типу комбинации, то ли плаще, то ли халате в тон, а образ завершали убранные в тугую длинную косу волосы. Причем она заканчивалась практически на уровне колен, что определенно свидетельствовало о ее ненатуральности.В социальных сетях немедленно оценили новый образ Алсу. Многим он почему-то не понравился. "Честно не очень!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Что-то не то", "У Алсу поменялся стилист?🙄 В последнее время образы ну совсем не ее(( С ностальгией вспоминаю ее образы годов так 2010-2015👍", "У Алсу такой явный провал с образом. Даже неожиданно как-то", "Алсу как смерть с косой))", "Алсу обычно прекрасно одевается, но здесь провал. И это коса жуткая", "Коса Алсу капец– мышиный хвостик все испортил. такие косы кто носит??" – прокомментировали образ певицы пользователи Сети.Отметим, что ранее бурно обсуждалась внешность дочерей Алсу – 11-летней Сафины и десятилетней Микеллы. Фотографию с наследницами артистка недавно вывесила на своей страничке в Instagram. Многочисленные поклонники немедленно пришли в восторг и рассыпались в комплиментах, а некоторые фанаты и вовсе заметили, что Сафина выглядит старше самой Алсу.