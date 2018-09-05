ВВС Израиля провели ракетный обстрел ряда объектов на территории Сирии.

ВВС Израиля провели ракетный обстрел ряда объектов на территории Сирии.По информации портала "Аль-Масдар", было выпущено не менее пяти ракет по провинции Хама. Сирийские силы ПРО попытались сбить ракеты, но безуспешно. Пока неизвестно, какие именно объекты подверглись атаке, передает "Интерфакс".Официальное сирийское агентство САНА подтверждает факт обстрела одного из районов провинции Хама. По его информации, "силы ПВО сбили некоторое количество ракет". САНА утверждает, что несколько самолетов ВВС Израиля летели со стороны Бейрута и на низкой высоте вошли в сирийское воздушное пространство. Далее самолеты направились к провинциям Тартус и Хама.САНА сообщает, что ПВО Сирии отразили атаку, сбив несколько ракет и заставив самолеты покинуть сирийскую территорию.