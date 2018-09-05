Стало известно имя победителя национального этапа международного конкурса James Dyson Award 2018, который поощряет работы молодых дизайнеров и инженеров из разных стран. Тройка российских финалистов представила интересные проекты, которые решают актуальные для многих людей проблемы.

Стало известно имя российского победителя национального этапа международного конкурса James Dyson Award 2018, который поощряет работы молодых дизайнеров и инженеров из разных стран. Первое место заняла студентка МГТУ имени Н. Э. Баумана Татьяна Охапкина. Она представила автоматизированную систему Drop Box для хранения вещей при нехватке свободного места.Проблема хранения вещей в небольших жилых помещениях сейчас очень актуальна. По статистике, площадь квартир в российских новостройках сократилась более чем на 25% в период с 2012 по 2016 год. Часто такое малогабаритное жильё покупают молодые семьи. Из-за недостатка свободного места людям нередко приходится переполнять шкафы, загромождать проходы и переносить в гараж или на балкон то, что не помещается в квартире. В результате в доме почти не остаётся свободного пространства, и жить там некомфортно.Автор проекта заметила, что многие люди сталкиваются с такими проблемами, и это вдохновило её на изобретение.Система хранения Drop Box состоит из коробок с подсветкой, которые устанавливаются под потолком. Она оборудована телескопическими подъёмниками, которые опускают и поднимают коробки с помощью лебёдок и электродвигателей.Главная техническая сложность заключается в фиксации ящиков на потолке. Электронные замки хорошо справляются с этой задачей, но при отключении электроэнергии коробки упадут вниз. Поэтому Татьяна разработала механический замок, который можно будет открыть с помощью кнопки на ящике, пульта дистанционного управления или мобильного приложения. Последнее позволит также создавать каталог вещей, и в результате поиск нужного предмета станет простым и удобным.Кроме того, система Drop Box оснащена лампами с рассеивателями. Их количество, а также размер и число коробок можно будет выбирать при установке системы. Таким образом, изобретение не только упрощает хранение вещей, но и освещает комнату, гармонично вписываясь в любой современный интерьер."В маленьких квартирах на счету каждый сантиметр полезной площади, поэтому в них так важно грамотно разместить все необходимые вещи. Я взялась решить эту проблему, и у меня появилась идея поднять их на потолок, создав автоматизированную систему хранения с каталогом в мобильном приложении. Чтобы каждая вещь была записана и никуда не потерялась", — рассказывает победительница.Второе место российского этапа конкурса заняла Валерия Лобачёва из МГТУ имени Н. Э. Баумана. Её разработка под названием Wita предназначена для людей, страдающих от сезонной аллергии (кстати, это каждый пятый житель нашей планеты). Проблема заключается в том, что у антигистаминных препаратов могут быть нежелательные побочные эффекты, а маски-респираторы выглядят неэстетично. При этом слизистые оболочки дыхательных путей в условиях сухого воздуха становятся более уязвимыми к проникновению аллергенов.Простое и элегантное решение — компактный увлажнитель воздуха, который надевается на шею и защищает от аллергии на пыльцу, создавая комфортный микроклимат во время прогулок. Расположенные в боковых частях устройства ультразвуковые мембраны распыляют влагу вокруг лица пользователя. Попадая в увлажнённый воздух, пыльца оседает и не успевает проникнуть в дыхательные пути.Устройство может работать автономно в течение двух часов, ему требуются лишь вода и батарейки.В число финалистов национального этапа James Dyson Award 2018 в России также вошла Мария Коваленко из Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица. Она представила проект под названием Ribbon, который поможет решить проблему многих родителей и учителей.В большом городе бывает сложно постоянно держать детей в поле зрения, особенно во время прогулок, экскурсий и других групповых выездов. Ribbon представляет собой ленту с датчиками, которая надевается через плечо. Устройство состоит из трёх частей: в верхней и нижней расположены катушки с лентой, концы которой закреплены на модуле посередине. Если ребёнок отстаёт от группы, светодиодные лампы на Ribbon начинают мигать, включается вибрация, и GPS-трекер отправляет сигнал через мобильное приложение родителю или учителю, который сопровождает детей.Судьи со всего мира и инженеры компании Dyson тщательно изучат все идеи, после чего учредитель премии Джеймс Дайсон объявит имя победителя 18 октября 2018 года. В финале конкурса студенты из 27 стран и регионов будут бороться за приз в размере 30 тысяч фунтов сетрлингов (более двух с половиной миллионов рублей по курсу на 05.09.2018).Добавим, что в прошлом году лучшим российским изобретением стала роботизированная система уборки парков, а международную премию Джеймса Дайсона присудили за недорогое устройство для диагностики рака кожи.