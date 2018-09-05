В преддверии изменений пенсионного законодательства фракция «Единой России» в Костромской областной Думе выступила за сохранение действующих региональных льгот для граждан пенсионного ..

В преддверии изменений пенсионного законодательства фракция «Единой России» в Костромской областной Думе выступила за сохранение действующих региональных льгот для граждан пенсионного возраста. По словам депутата облдумы Сергея Калашника, это взвешенное решение направлено на поддержку жителей региона.На заведении областной Думы, которое состоится 17 сентября, депутаты рассмотрят предложение «Единой России» о сохранении мер социальной поддержки и региональных льгот для граждан при достижении определенного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), а не при выходе на пенсию.