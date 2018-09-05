Сегодня, 4 сентября, рыночная капитализация компании Amazon ненадолго превысила триллион долларов. На то, чтобы повторить результат Apple, основанному Джеффом Безосом интернет-магазину понадобилось пять недель.

Сегодня, 4 сентября, рыночная капитализация компании Amazon ненадолго превысила триллион долларов. На то, чтобы повторить результат Apple, основанному Джеффом Безосом интернет-магазину понадобилось пять недель.Во вторник утром (по Североамериканскому восточному времени) стоимость акций компании временно поднялась почти на 2% — до $2050,50, что сделало её одной из самых дорогих в истории. На момент написания заметки бумаги онлайн-ритейлера торгуются на отметке $2033,78 за штуку (данные Yahoo Finance), что оценивает Amazon в $994,876 миллиарда.При этом еще в январе стоимость Amazon оценивалась в $600 миллионов, передает CNBC. С начала 2018-го акции компании подорожали более чем на 70%, а за последний год — вдвое.Спрос на бумаги Amazon объясняется успешными финансовыми результатами. В конце июля компания объявила, что во II-м квартале её чистая прибыль (в сравнении с тем же периодом 2017-го) выросла почти в 13 раз — до $2,5 миллиарда.∎Стоимость Apple превысила триллион долларов. Но это пока не точно читайте такжеAmazon стала второй публичной компанией США, стоимость которой превысила $1 триллион. Первой стала Apple, которая подобралась к этому рубежу в начале августа. Крупнейшая китайская нефтегазовая компания PetroChina также считалась самой дорогой: её капитализация на несколько часов превысила триллион долларов в ноябре 2007 года.