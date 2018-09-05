Первая ракетка России Карен Хачанов не выступит на традиционном теннисном турнире Кубок Кремля. Соревнования пройдут в Москве с 15 по 21 октября.

Первая ракетка России Карен Хачанов не выступит на традиционном теннисном турнире Кубок Кремля. Соревнования пройдут в Москве с 15 по 21 октября.Карен Хачанов не вошел в теннисистов, заявленных для участия в турнире. В мужском одиночном разряде нашу страну представят Даниил Медведев и Андрей Рублев.Согласно информации "Спорт-Экспресс", первым номером в предварительной заявке значится полуфиналист Roland Garros итальянец Марко Чеккинато. Под вторым номером заявлен действующий победитель "Кубка Кремля" Дамир Джумхур из Боснии и Герецеговины. В Москве выступят французы Адриан Маннарино, Жереми Шарди, Бенуа Пэр и Пьер-Юго Арбер, итальянцы Андреас Сеппи (победитель турнира 2012 года) и Маттео Берреттини, сербы Филипп Крайинович и Душан Лайович, Миша Зверев (Германия), Малек Джазири (Тунис), Жоау Соуза (Португалия), Пабло Куэвас (Уругвай), Мартин Клижан (Словакия), Денис Истомин (Узбекистан) и Альяж Бедене (Словения).