Песня Цвет настроения синий стала одним из самых ярких хитов последнего времени не только для Филиппа Киркорова, но и для всего отечественного шоу-бизнеса. 43 миллиона просмотров YouTube – успех впечатляющий!

Песня "Цвет настроения синий" стала одним из самых ярких хитов последнего времени не только для Филиппа Киркорова, но и для всего отечественного шоу-бизнеса. 43 миллиона просмотров YouTube – успех впечатляющий!В клипе снялись Николай Басков, Яна Рудковская с пятилетним сыном Александром, Григорий Лепс, Тимати, Иван Ургант, Ольга Бузова и многие другие знаменитости. А сам Филипп предстал в роли бунтующего подростка.Правда говорили, что вечная муза Киркорова Алла Пугачева очень расстроилась, узнав, что бывший муж не пригласил ее на съемки. По словам актера Стаса Садальского, Примадонна позвонила поп-королю со словами: "Филипп, ну что за фигня? Я-бы с удовольствием сыграла бы в этой ***! Хоть бы спросил..! Ну что за дела, Филя?"На открытии конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи корреспондент Dni.Ru спросил у Киркорова, был ли в реальности такой разговор и звонила ли ему Пугачева."Я бы никогда не осмелился ей такое предложить, – уверяет Филипп, – просто спассовал бы. – У нас с Аллой есть совместные песни, клипы, но это была другая музыка, другое время. Потом. думаю, что у Аллы Борисовны есть дело поважнее, чем сниматься у меня в клипах – сегодня она занимается подготовкой к своему большому юбилею в апреле будущего года. Не знаю, правда, споет ли он – она не посвящает меня в сои творческие планы. У нее есть, кого посвящать".В Сочи, на "Новой волне, состоится официальная премьера уже нашумевшего дуэта Филиппа Киркорова и Николая Басова – песни"Ибица". Поп-король обещает, что эта композиция продлит всем лето и будет ее успешнее, нежели "Цвет настроения синий".