За предыдущую неделю в медицинские учреждения обратились 44 человека

За предыдущую неделю в медицинские учреждения обратились 44 человекаНесмотря на наступление осени, клещи продолжают атаковать владимирцев. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.Только за предыдущую неделю (до 3 сентября) в медицинские учреждения области за помощью обратились 44 человека, 28 из них - дети.За весь период активности в 2018 году врачи проверили больше трех тысяч владимирцев. 968 раз клещи кусали детей. 28 человек заболели боррелиозом.Будьте осторожны при походе в лес. Это особенно актуально в сезон грибов. Надевайте закрытую одежду - брюки и рубашки с длинными рукавом. Кроме того, не забывайте про защитные спреи.