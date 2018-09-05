Международный конкурс молодых исполнителей Новая волна стартовал в Олимпийском парке Сочи. Специально для гала-концерта фестиваля по традиции построили зал почти на три тысячи

Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" стартовал в Олимпийском парке Сочи. Специально для гала-концерта фестиваля по традиции построили зал почти на три тысячи человек.