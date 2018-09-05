Международный конкурс молодых исполнителей Новая волна стартовал в Олимпийском парке Сочи. Специально для гала-концерта фестиваля по традиции построили зал почти на три тысячи
<a href="http://33live.ru/novosti/05-09-2018-konkurs-novaya-volna-fotolenta.html" target="_blank">Конкурс Новая волна. Фотолента</a> - Международный конкурс молодых исполнителей Новая волна стартовал в Олимпийском парке Сочи. Специально для гала-концерта фестиваля по традиции построили зал почти на три тысячи
[url=http://33live.ru/novosti/05-09-2018-konkurs-novaya-volna-fotolenta.html]Конкурс Новая волна. Фотолента[/url] - Международный конкурс молодых исполнителей Новая волна стартовал в Олимпийском парке Сочи. Специально для гала-концерта фестиваля по традиции построили зал почти на три тысячи