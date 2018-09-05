Контактная группа по Донбассу планирует в скором времени обсудить тему международного расследования в связи с гибелью главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам заседания контактной группы и ее подгрупп.

Контактная группа по Донбассу планирует в скором времени обсудить тему международного расследования в связи с гибелью главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам заседания контактной группы и ее подгрупп.Как напоминает РИА Новости, данный вопрос поднял представитель РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов."Я всегда призывал и сегодня настоятельно призываю стороны прилагать все возможные усилия для соблюдения режима прекращения огня и избежания человеческих жертв", — заявил спецпредставитель ОБСЕ.Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом.