Очередной конкурсный этап для претендентов на должность сити-менеджера прошел в Костроме 4 сентября. Из 12 заявивших о желании возглавить городскую администрацию, к участию допустили лишь ..

Очередной конкурсный этап для претендентов на должность сити-менеджера прошел в Костроме 4 сентября. Из 12 заявивших о желании возглавить городскую администрацию, к участию допустили лишь семерых. Корреспондент «АиФ» узнал, как прошел этап собеседования и что кандидаты назвали главными проблемами Костромы.Пять из двенадцати кандидатов не смогли достоверно и полно рассказать о себе в анкете и выбыли из борьбы. Кто-то не включил в списки имущества дома или земельные участки, другие забыли упомянуть в документах о части своих доходов. Всё тайное стало явным.