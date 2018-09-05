Известная в социальных сетях модель Кира Майер приговорена столичным Пресненским судом к году и шести месяцам колонии-поселения. Она признана виновной в нападении на полицейских/

Известная в социальных сетях модель Кира Майер приговорена столичным Пресненским судом к году и шести месяцам колонии-поселения. Она признана виновной в нападении на полицейских, сообщает агентство "Интерфакс".Напомним, в мае 2018 года патруль ДПС остановил автомобиль 24-летней уроженки города Сарапула Киры Майер. Оказалось, что у нее нет водительских прав. Сотрудники полиции начали оформлять протокол, после чего модель набросилась на них: одного ударила, а второго покусала.