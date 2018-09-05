В Континентальной хоккейной лиге продолжается регулярный чемпионат. Программа игрового дня завершалась тремя матчами в европейской части России: в Череповце, Ярославле и Москве. Так, московское Динамо на домашней площадке крупно проиграло омскому Авангарду – 1:5.

В Континентальной хоккейной лиге продолжается регулярный чемпионат. Программа игрового дня завершалась тремя матчами в европейской части России: в Череповце, Ярославле и Москве. Так, московское "Динамо" на домашней площадке крупно проиграло омскому "Авангарду" – 1:5.Гости смогли открыть счет уже на третьей минуте матча благодаря шайбе Кирилла Петрова. Позже голы Анселя Галимова, Никиты Пивцакина и Артема Манукяна предопределили победителя матча. Лишь на 52 минуте игры динамовцы услиями Андрея Алексеева отквитали одну шайбу, но последнее слово осталось все-таки за омичами – точку в матче поставил Сергей Широков. 5:1, убедительная победа "Авангарда".Более упорным сложился поединок в Череповце, где "Северсталь" принимала "Салават Юлаев". Нападающий хозяев Картер Эштон открыл счет спустя три минуты после старта игры, но Александр Кадейкин восстановил статус-кво, а Максим Майоров и Дмитрий Кугрышев еще в первом периоде обрели комфортное преимущество. Впрочем, череповчане, к их чести, смогли перевернуть ход игры, когда Сергей Монахов, Даниил Вовченко и Юрий Трубачев вывели свою команду вперед (4:3). Но в концовке Антон Бурдасов из "Салавата" вырвал для своей команды победу: сначала за 27 секунд до сирены сравнял счет, а в овертайме стал автором победной шайбы – 5:4 в пользу уфимцев.И еще одна встреча прошла в Ярославле, где местный "Локомотив" разгромил "Сибирь" – 5:0. Заброшенными шайбами в составе железнодорожников отличились Николай Коваленко, Денис Алексеев, Егор Аверин, а Петри Контиола стал автором дубля.