Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ответственность за государственный переворот на Украине лежит на западных партнерах.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ответственность за государственный переворот на Украине лежит на западных партнерах.Отвечая на вопросы журналистов, Лавров отметил, что нечестно со стороны Запада вменять России госпереворот на Украине, потому что вина лежит как раз на них. "Они с таким трудом заставили оппозицию и нас уговорили убедить Януковича подписать соглашение 20 февраля 2014 года. Они это соглашение подписали как гаранты, а наутро сказали — "Янукович уехал в Харьков, извините". Так дела не ведут", — цитирует слова Лаврова РИА Новости. Глава МИД также добавил, что не очень прилично срывать на нас зло и вводить санкции против России за то, что западные партнеры оказались не способны либо заранее готовили такой сценарий.Майдан Незалежности – главная киевская площадь – был занят сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Позднее майдан стал эпицентром противостояния радикалов и силовиков. В ходе столкновений оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", десятки человек с обеих сторон погибли.Новые украинские власти возложили ответственность за произошедшее на своего политического оппонента – бывшего президента Виктора Януковича и специальное подразделение МВД "Беркут", которое после государственного переворота было расформировано.