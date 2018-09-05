Идея о создании музея МУРа возникла еще в 1918 году, однако, время для этого было выбрано не удачное ...

Венгровер, Пичушкин, Вайсман… К великому сожалению, гораздо быстрее на ум приходят имена и прозвища серийных убийц, грандиозных шулеров, зверских негодяев. Журналисты и писатели вновь и вновь пишут о злодеях, оставляя в тени имена тех, кто боролся с злом. Но так уж повелось, что персоны, которые оставили неизгладимый след в чьей-либо жизни, судьбе, истории, обрастают легендами, а подвиги правоохранителей в противодействии преступности остаются на длительное время в секрете. Не исключением является и деятельность сотрудников Московского уголовного розыска.На протяжении века работа муровцев состоит в том, чтобы приходить на помощь людям, проявляя смекалку, мужество и героизм, и не искать славы. Уже сменилось не одно поколение сыщиков. Память о самых выдающихся из них помогает сохранять музей истории Московского уголовного розыска. Сегодня это особое заведение расположено в стенах легендарной «Петровки, 38» и закрыто от посторонних глаз.Идея о создании музея МУРа возникла еще в 1918 году, однако, время для этого было выбрано не удачное (гражданская война, многочисленные банды и пр.). Согласно заметке в газете «Красный милиционер и пожарный» открытие музея состоялось в апреле 1925 года в одном из зданий Б. Гнездниковского переулка.Это была одна комната, в которой размещались орудия взлома, незначительная коллекция оружия, фальшивых денежных знаков, а также портреты преступников и их жертв. В газете от мая 1925 года упоминается «заведующий музеем - тов. Еремин», который один пытается пополнить коллекцию музея. В 1929 году силами товарищей Прокофьева и Терехова «без лишних затрат средств музей приведен в хорошее состояние»За время своего существования музей несколько раз менял свое наименование: музей истории Московского уголовного розыска, Учебно-методический кабинет профессионального мастерства, музей криминалистики, но неизменным оставалась его задача - реализация познавательно-обучающей функции.Сегодня здесь представлены более 4 тысяч различных экспонатов: от раритетных фотографий до громоздких сейфов. Уникальность музея - в значительном количестве миниатюр, воссозданных на основе реальных преступлений.Картины мест происшествий разбиты на исторические эпохи и воссозданы художниками в мельчайших подробностях. Рядом с ними гости музея часто сами пытаются ответить на вопросы: «кто», «что» и «как произошло»? Все это настоящая находка и хорошая практика для будущих оперуполномоченных и экспертов-криминалистов.Сегодня с целью получения опыта в рамках прикладных юридических дисциплин гостями музея становятся не только полицейские, но и кадеты, курсанты, слушатели военизированных учебных заведений, сотрудники иных правоохранительных структур и даже зарубежные коллеги в рамках обмена опытом.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве