Действующий чемпион России московский Локомотив огласил заявку на групповой этап главного клубного евротурнира – Лигу чемпионов. Всего в список вошло 30 футболистов, из которых 23 – в так называемую основную заявку А, а еще семь – в список В.

Действующий чемпион России московский "Локомотив" огласил заявку на групповой этап главного клубного евротурнира – Лигу чемпионов. Всего в список вошло 30 футболистов, из которых 23 – в так называемую основную заявку "А", а еще семь – в список "В".Напомним, что согласно требованиям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) два списка, где во втором должны быть указаны собственные воспитанники.Основной список "А" выглядит следующим образом:Вратари: Маринато Гилерме, Антон Коченков, Никита Медведев;защитники: Ведран Чорлука, Брайан Идову, Соломон Кверквелия, Тарас Михалик, Бенедикт Хеведес, Борис Ротенберг, Мацей Рыбус;полузащитники: Игорь Денисов, Джефферсон Фарфан, Гжегож Крыховяк, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Владислав Игнатьев, Дмитрий Баринов, Александр Коломейцев, Дмитрий Тарасов, Мануэл Фернандеш;нападающие: Федор Смолов, Эдер Лопес, Рифат Жемалетдинов.⚡️ «Локомотив» заявил 30 футболистов для участия в @ChampionsLeague. Кто попал в заветный список