Лондон, фактически, сам признал непрофессионализм британских спецслужб. В деле Скрипалей множество нестыковок. В частности, силовикам придется объяснить, каким образом проникли на территорию Великобритании подозреваемые с фальшивыми паспортами.

Лондон, фактически, сам признал непрофессионализм британскихспецслужб. В "деле Скрипалей" множество нестыковок. В частности,силовикам придется объяснить, каким образом проникли на территориюВеликобритании "подозреваемые" с фальшивыми паспортами.Названные Лондоном подозреваемыми в отравлении Скрипалейнекто Петров и Бошаров свободно разгуливали по предместьям британской столицы,нисколько не стесняясь камер наблюдения. При этом, судя по всему, им удалосьизменить отпечатки всех десяти пальцев и сетчатки глаз – иначе никак не объяснитьтот факт, что мужчинам удалось въехать на территорию Соединенного королевствапо поддельным документам. Ведь все биометрические данные собирают сотрудникипосольства при оформлении визы, отметила племянница экс-сотрудника ГРУ СергеяСкрипаля Виктория.Родственница бывшего двойного агента усомнилась в версии британскихследователей, которые 5 сентября представили фото двух подозреваемых в"отравлении" – Александра Петрова и Руслана Боширова. Викториюудивляет и качество представленных фотографий – ведь должны быть четкие снимкис документов иностранцев, въезжающих в страну. Кроме того, Лондон утверждает,что это кадры с камер наблюдения – а у дома Сергея Скрипаля таких камер небыло.С момента инцидента в Солсбери прошло 6 месяцев. Однако досих пор Сергей Скрипаль не появился на экранах и даже не позвонил матери – хотябританцы утверждают, что с нми все в порядке. Это также вызывает удивление у ВикторииСкрипаль. Она подчеркнула в интервью Рен ТВ, что все обвинения Великобритании – это "политическийзаказ".Странно и появление в деле флакона от духов Nina Ricci. Скрипали, как утверждается,отравились, взявшись за дверную ручку. Зачем тогда нужен был флакон с якобы"Новичком" – непонятно.