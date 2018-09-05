Лондон, фактически, сам признал непрофессионализм британских
спецслужб. В деле Скрипалей множество нестыковок. В частности,
силовикам придется объяснить, каким образом проникли на территорию
Великобритании подозреваемые с фальшивыми паспортами.
Лондон, фактически, сам признал непрофессионализм британских
спецслужб. В "деле Скрипалей" множество нестыковок. В частности,
силовикам придется объяснить, каким образом проникли на территорию
Великобритании "подозреваемые" с фальшивыми паспортами.
Названные Лондоном подозреваемыми в отравлении Скрипалей
некто Петров и Бошаров свободно разгуливали по предместьям британской столицы,
нисколько не стесняясь камер наблюдения. При этом, судя по всему, им удалось
изменить отпечатки всех десяти пальцев и сетчатки глаз – иначе никак не объяснить
тот факт, что мужчинам удалось въехать на территорию Соединенного королевства
по поддельным документам. Ведь все биометрические данные собирают сотрудники
посольства при оформлении визы, отметила племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея
Скрипаля Виктория.
Родственница бывшего двойного агента усомнилась в версии британских
следователей, которые 5 сентября представили фото двух подозреваемых в
"отравлении" – Александра Петрова и Руслана Боширова. Викторию
удивляет и качество представленных фотографий – ведь должны быть четкие снимки
с документов иностранцев, въезжающих в страну. Кроме того, Лондон утверждает,
что это кадры с камер наблюдения – а у дома Сергея Скрипаля таких камер не
было.
С момента инцидента в Солсбери прошло 6 месяцев. Однако до
сих пор Сергей Скрипаль не появился на экранах и даже не позвонил матери – хотя
британцы утверждают, что с нми все в порядке. Это также вызывает удивление у Виктории
Скрипаль. Она подчеркнула в интервью Рен ТВ, что все обвинения Великобритании – это "политический
заказ".
Странно и появление в деле флакона от духов Nina Ricci. Скрипали, как утверждается,
отравились, взявшись за дверную ручку. Зачем тогда нужен был флакон с якобы
"Новичком" – непонятно.