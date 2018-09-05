Глава МИД Белоруссии Владимир Макей высказался по поводу запланированных переговоров президентов двух стран с участием правительств. Он считает, что диалог пройдет конструктивно.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей высказалсяпо поводу запланированных переговоров президентов двух стран с участиемправительств. Он считает, что диалог пройдет конструктивно.Макей считает,что на встрече лидеров России и Белоруссии будут приняты конкретные решения,которые устранят имеющиеся разногласия, "как минимум на ближайшую перспективу".При этом он отметил, что Александр Лукашенко поставил задачу подготовить обстоятельныйи содержательный диалог с российской стороной."Это будет, может быть,острый, но очень конструктивный разговор, который позволит нам решитьпроблемные вопросы", – цитирует главу МИД Белоруссии ТАСС. Кроме того,министр также призвалл не придавать большого значения "инсайдерским"вбросам в Сети на тему отношений двух государств.По мнениюВладимира Макея, такая информация исходит от противников белорусско-российскогосотрудничества. "Там явно сквозит антибелорусская истерия и откровенная нелюбовьк Беларуси", – заявил он.Отметим, встреча Владимира Путина с АлександромЛукашенко пройдет 21 сентября. Ожидается,что стороны обсудят перспективы ликвидации торговых барьеров в отношениибелорусской продукции и условия поставки энергоносителей в Белоруссию.Также стало известно, что российский президент решил совершитьпоездку в белорусский Могилев.Напомним, ранее в августеЛукашенко обвинил Россию в варварском поведении и недобросовестной конкуренции.В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил,что Белоруссия является союзником России, а резкие слова Лукашенконазвал "рабочими шероховатостями".