Глава МИД Белоруссии Владимир Макей высказался
по поводу запланированных переговоров президентов двух стран с участием
правительств. Он считает, что диалог пройдет конструктивно.
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей высказался
по поводу запланированных переговоров президентов двух стран с участием
правительств. Он считает, что диалог пройдет конструктивно.
Макей считает,
что на встрече лидеров России и Белоруссии будут приняты конкретные решения,
которые устранят имеющиеся разногласия, "как минимум на ближайшую перспективу".
При этом он отметил, что Александр Лукашенко поставил задачу подготовить обстоятельный
и содержательный диалог с российской стороной.
"Это будет, может быть,
острый, но очень конструктивный разговор, который позволит нам решить
проблемные вопросы", – цитирует главу МИД Белоруссии ТАСС. Кроме того,
министр также призвалл не придавать большого значения "инсайдерским"
вбросам в Сети на тему отношений двух государств.
По мнению
Владимира Макея, такая информация исходит от противников белорусско-российского
сотрудничества. "Там явно сквозит антибелорусская истерия и откровенная нелюбовь
к Беларуси", – заявил он.
Отметим, встреча Владимира Путина с Александром
Лукашенко пройдет 21 сентября. Ожидается,
что стороны обсудят перспективы ликвидации торговых барьеров в отношении
белорусской продукции и условия поставки энергоносителей в Белоруссию.
Также стало известно, что российский президент решил совершить
поездку в белорусский Могилев.
Напомним, ранее в августе
Лукашенко обвинил Россию в варварском поведении и недобросовестной конкуренции.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил,
что Белоруссия является союзником России, а резкие слова Лукашенко
назвал "рабочими шероховатостями".