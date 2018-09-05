Американка Кейтлин Вольф запечатлела жуткое
издевательство над своим трехлетним ребенком. Чтобы наказать малыша за мат,
женщина окунула его головой в унитаз.
Американка Кейтлин Вольф запечатлела жуткое
издевательство над своим трехлетним ребенком. Чтобы наказать малыша за мат,
женщина окунула его головой в унитаз.
Непутевая
мамаша объяснила, что, услышав нецензурную брань из уст малыша, хотела вымыть ему
рот мылом, но потом придумала другое наказание. Шокирующий ролик Кейтлин
отправила няне мальчика, а та – своему другу, который выложил ролик в Сеть. Интернет-пользователи
такой способ воспитания не оценили. Кроме того, ее действиями заинтересовалась полиция. Теперь Вольф рискует
лишиться материнских прав, передает