Американка Кейтлин Вольф запечатлела жуткое издевательство над своим трехлетним ребенком. Чтобы наказать малыша за мат, женщина окунула его головой в унитаз.

Американка Кейтлин Вольф запечатлела жуткоеиздевательство над своим трехлетним ребенком. Чтобы наказать малыша за мат,женщина окунула его головой в унитаз.Непутеваямамаша объяснила, что, услышав нецензурную брань из уст малыша, хотела вымыть емурот мылом, но потом придумала другое наказание. Шокирующий ролик Кейтлинотправила няне мальчика, а та – своему другу, который выложил ролик в Сеть. Интернет-пользователитакой способ воспитания не оценили. Кроме того, ее действиями заинтересовалась полиция. Теперь Вольф рискуетлишиться материнских прав, передает