Лондон хочет обсудить новые факты в деле отравленных Скрипалей на Совете безопасности ООН. Постоянное представительство Великобритании попросит внести в повестку заседания на четверг вопрос о происшествии в Солсбери.

Лондон хочет обсудить новые факты в деле отравленныхСкрипалей на Совете безопасности ООН. Постоянное представительствоВеликобритании попросит внести в повестку заседания на четверг вопросо происшествии в Солсбери.Выступая сегодня, 5 сентября в парламенте, премьер-министрстраны Тереза Мэй обнародовала новые факты по делу отравления беглого шпионаСергея Скрипаля и его дочери Юлии. Были представлены фотографии двух мужчин,которых Мэй назвала подозреваемыми вотравлении.По ее словам, некто Александр Петров и Руслан Боширов являютсяофицерами ГРУ. Британская прокуратура утверждает, что они и организовали отравлениев Солсбери. Россиянам хотят предъявить обвинения по четырем пунктам, правда, непонятно, как это будет происходить.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что имена ифотографии подозреваемых по делу не знакомы российскому ведомству.Похоже, что сегодняшний трюк с фотографиями – очередной поводдля новых санкций против России. Москва не раз предлагала провестисовместное расследование инцидента в Солсбери, однако Лондон проигнорировалинициативу и отказывает в доступе к Скрипалям.Мало того, на Смоленской площади уже уличали британскогопремьера во лжи. В первый же деньпосле происшествия она утверждала, что яд изготовили в России. Однако вбританской лаборатории Портон-Даун это опровергли.Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль былигоспитализированы в Солсбери 4 марта. Их обнаружили в критическом состоянии наскамейке возле торгового центра. Позднее оба пошли на поправку: Юлиювыписали из больницы 9 апреля, ее отца – 18 мая. При этом Сергея Скрипалябританские спецслужбы таки и не предъявили общественности.