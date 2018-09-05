Лондон хочет обсудить новые факты в деле отравленных
Скрипалей на Совете безопасности ООН. Постоянное представительство
Великобритании попросит внести в повестку заседания на четверг вопрос
о происшествии в Солсбери.
Лондон хочет обсудить новые факты в деле отравленных
Скрипалей на Совете безопасности ООН. Постоянное представительство
Великобритании попросит внести в повестку заседания на четверг вопрос
о происшествии в Солсбери.
Выступая сегодня, 5 сентября в парламенте, премьер-министр
страны Тереза Мэй обнародовала новые факты по делу отравления беглого шпиона
Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Были представлены фотографии двух мужчин,
которых Мэй назвала подозреваемыми в
отравлении.
По ее словам, некто Александр Петров и Руслан Боширов являются
офицерами ГРУ. Британская прокуратура утверждает, что они и организовали отравление
в Солсбери. Россиянам хотят предъявить обвинения по четырем пунктам, правда, не
понятно, как это будет происходить.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что имена и
фотографии подозреваемых по делу не знакомы российскому ведомству.
Похоже, что сегодняшний трюк с фотографиями – очередной повод
для новых санкций против России. Москва не раз предлагала провести
совместное расследование инцидента в Солсбери, однако Лондон проигнорировал
инициативу и отказывает в доступе к Скрипалям.
Мало того, на Смоленской площади уже уличали британского
премьера во лжи. В первый же день
после происшествия она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в
британской лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были
госпитализированы в Солсбери 4 марта. Их обнаружили в критическом состоянии на
скамейке возле торгового центра. Позднее оба пошли на поправку: Юлиювыписали из больницы 9 апреля, ее отца – 18 мая. При этом Сергея Скрипаля
британские спецслужбы таки и не предъявили общественности.