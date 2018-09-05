В школах Пятой республики не место пятым айфонам, особенно, если его хозяин в пятом классе. Отныне говорить по-французски учащиеся младшей и средней школ смогут только друг с другом и с учителем. Париж законодательно утвердил мобильную детоксикацию подрастающего поколения.

В школах Пятой республики не место пятым айфонам, особенно, если его хозяин в пятом классе. Отныне говорить по-французски учащиеся младшей и средней школ смогут только друг с другом и с учителем. Париж законодательно утвердил мобильную "детоксикацию" подрастающего поколения. Чиновники уверены: гаджеты увлекают настолько, что школьники не слышат даже звонка на перемену. Слышат ли его в российских школах, где уже предложили не пускать со смартфонами дороже 5 тысяч рублей?"Уроки закончились, теперь я могу забрать свой телефон", — поясняет школьница Алиса.Смартфон под замком для семиклассницы Алисы — совсем не проблема. Полдня без гаджетов пролетают быстро.- Никто не звонил за это время?- Нет, никто не звонил!В московской школе у каждого ребенка — свой сейф. Пошел на урок — оставил мобильник."Это его телефонная будка. На уроке ему звонить не надо. Вышел на перемене — перезвонил, ответил. Закончились уроки — позвонил маме", — поясняет порядок пользования мобильной связью в школе директор центра образования №686 Сергей Казарновский.Ударопрочный, недорогой, практичный, чтобы можно было, в первую очередь, позвонить, а еще проверить электронную почту и дневник. Ну и, пожалуй, GPS, чтобы родители всегда могли отследить, где находится их ребенок. Это главные требования к мобильному телефону для школьников.- Алло, мам, привет! Мы закончим в три, заберешь меня?Позвонить маме можно и со стационарного телефона. Впрочем, как им пользоваться, в поколении цифровой революции знают не все.А в другой школе смартфонам, наоборот, зеленый свет. Учителя уверены, что гаджеты помогают в учебе."Родители нас тоже поддерживают, их устраивает, что ученики в школе обучаются образовательным технологиям с использованием гаджетов современных", — поясняет заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы "Ника" Ольга Панина.Смартфоны, планшеты, умные часы. Нужно ли отвлекать детей от девайсов, в министерстве образования пока не определились. Предлагают школам решать самим."Многие школы уже приняли такие решения. Школа, как организация, имеет право принять его по внутреннему распорядку. Во многих школах телефоны просто лежат в шкафчиках специальных", — поясняет министр просвещения России Ольга Васильева."Я иногда не соблюдаю эти правила, но нужно иногда отдыхать от телефона", — признается одна из школьниц.Картинки движутся, музыка бурлит — сейчас дети осваивают управление гаджетами раньше, чем начинают читать."Иногда ждешь какой-то урок, тебе скучно — и ты играешь в него!" – говорит школьник."У меня есть раскраска антистресс — и все. Игр больше нет. Я в основном сижу в интернете и слушаю музыку", — признается девочка.Серфинг в соцсетях и игры на телефоне — это далеко не все. Школьники собирают лайки прямыми трансляциями с уроков и лайфхаками. Например, о том, как пронести смартфон на экзамен."Когда смартфонов не было, все прекрасно играли в "морской бой" на задней парте. И общая вовлеченность в урок не становилась выше", — напоминает "домобильные" времена учитель химии и биологии Петр Гамбарян."Этих детей уже в клетку не загонишь, это новое цифровое поколение. Никакие запреты не действуют. Мир меняется, меняются дети", — констатирует директор школы №109 Евгений Ямбург.И учителя, и родители согласны — информационные технологии могут обогатить ребенка так же, как и книги. Нужно лишь научить его правильно с ними обращаться.