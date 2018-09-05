В школах Пятой республики не место пятым айфонам, особенно, если его хозяин в пятом классе. Отныне говорить по-французски учащиеся младшей и средней школ смогут только друг с другом и с учителем. Париж законодательно утвердил мобильную детоксикацию подрастающего поколения.
В школах Пятой республики не место пятым айфонам, особенно, если его хозяин в пятом классе. Отныне говорить по-французски учащиеся младшей и средней школ смогут только друг с другом и с учителем. Париж законодательно утвердил мобильную "детоксикацию" подрастающего поколения. Чиновники уверены: гаджеты увлекают настолько, что школьники не слышат даже звонка на перемену. Слышат ли его в российских школах, где уже предложили не пускать со смартфонами дороже 5 тысяч рублей?
"Уроки закончились, теперь я могу забрать свой телефон", — поясняет школьница Алиса.
Смартфон под замком для семиклассницы Алисы — совсем не проблема. Полдня без гаджетов пролетают быстро.
- Никто не звонил за это время?
- Нет, никто не звонил!
В московской школе у каждого ребенка — свой сейф. Пошел на урок — оставил мобильник.
"Это его телефонная будка. На уроке ему звонить не надо. Вышел на перемене — перезвонил, ответил. Закончились уроки — позвонил маме", — поясняет порядок пользования мобильной связью в школе директор центра образования №686 Сергей Казарновский.
Ударопрочный, недорогой, практичный, чтобы можно было, в первую очередь, позвонить, а еще проверить электронную почту и дневник. Ну и, пожалуй, GPS, чтобы родители всегда могли отследить, где находится их ребенок. Это главные требования к мобильному телефону для школьников.
- Алло, мам, привет! Мы закончим в три, заберешь меня?
Позвонить маме можно и со стационарного телефона. Впрочем, как им пользоваться, в поколении цифровой революции знают не все.
А в другой школе смартфонам, наоборот, зеленый свет. Учителя уверены, что гаджеты помогают в учебе.
"Родители нас тоже поддерживают, их устраивает, что ученики в школе обучаются образовательным технологиям с использованием гаджетов современных", — поясняет заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы "Ника" Ольга Панина.
Смартфоны, планшеты, умные часы. Нужно ли отвлекать детей от девайсов, в министерстве образования пока не определились. Предлагают школам решать самим.
"Многие школы уже приняли такие решения. Школа, как организация, имеет право принять его по внутреннему распорядку. Во многих школах телефоны просто лежат в шкафчиках специальных", — поясняет министр просвещения России Ольга Васильева.
"Я иногда не соблюдаю эти правила, но нужно иногда отдыхать от телефона", — признается одна из школьниц.
Картинки движутся, музыка бурлит — сейчас дети осваивают управление гаджетами раньше, чем начинают читать.
"Иногда ждешь какой-то урок, тебе скучно — и ты играешь в него!" – говорит школьник.
"У меня есть раскраска антистресс — и все. Игр больше нет. Я в основном сижу в интернете и слушаю музыку", — признается девочка.
Серфинг в соцсетях и игры на телефоне — это далеко не все. Школьники собирают лайки прямыми трансляциями с уроков и лайфхаками. Например, о том, как пронести смартфон на экзамен.
"Когда смартфонов не было, все прекрасно играли в "морской бой" на задней парте. И общая вовлеченность в урок не становилась выше", — напоминает "домобильные" времена учитель химии и биологии Петр Гамбарян.
"Этих детей уже в клетку не загонишь, это новое цифровое поколение. Никакие запреты не действуют. Мир меняется, меняются дети", — констатирует директор школы №109 Евгений Ямбург.
И учителя, и родители согласны — информационные технологии могут обогатить ребенка так же, как и книги. Нужно лишь научить его правильно с ними обращаться.