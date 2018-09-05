Также на мероприятии пройдут традиционные лекции и презентации книг

Также на мероприятии пройдут традиционные лекции и презентации книгНа международном театральном фестивале «У Золотых ворот» во Владимире покажут 29 спектаклей.В город приедут коллективы из восьми стран мира. Долгожданный гость - грузинский театр имени Руставели с руководителем Робертом Стуруа. Также вод Владимир приедут театр «На Фонтанке» под руководством Семена Спивака из Санкт-Петербурга и московский академический театр имени Владимира Маяковского.Фестиваль начнется 18 сентября. Афишу можно . Помимо спектаклей, гостей ожидают традиционные лекции и презентации книг.В первый день фестиваля во Владимире откроют памятник провинциальным актерам Счастливцеву и Несчастливцеву, героям пьесы Александра Островского «Лес».