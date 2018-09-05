Во время раскопок в Выборгском замке (в Ленинградской области) археологи Института истории материальной культуры РАН нашли кирпич XVI века. По всей видимости, он являлся игровым полем для настольной логической игры наподобие нардов, которая пришла в Европу из Средней Азии.

Во время раскопок в Выборгском замке (в Ленинградской области) археологи Института истории материальной культуры РАН нашли кирпич XVI века. По всей видимости, этот средневековый кирпич являлся игровым полем для настольной логической игры наподобие нардов, шашек или го (не имеющей современного аналога), сообщает пресс-служба института.Ученые предполагают, что находка может оказаться самым поздним образцом такого игрового поля в Европе. Особо интересен тот факт, что оно выполнено не из дерева, как в большинстве известных случаев, а из камня.Речь идет об известной с IX-X века игре, которая в Европе называлась "Мельница", а на Руси – "Вавилон". Она была распространена в Средней Азии, откуда по торговым путям попала в Балтийский регион и в Европу, передает ТАСС.По словам замруководителя выборгской экспедиции Александра Смирнова, эта игра была предметом торговли и имела распространение в городах Руси, особенно на Северо-Западе — в Новгороде, Пскове и Старой Ладоге.Это была логическая игра для двух игроков с фишками разного цвета. Обычно в нее играли на досках. Вероятно, найденный каменный образец игрового поля — один из самых поздних в Европе. Он относится к периоду 1560-1580-х годов, пояснил Смирнов.Как отмечается на сайте администрации Ленинградской области, сейчас в Выборгском замке идет масштабная реконструкция. Перед началом реставрации проходят научные изыскания, в ходе которых был обнаружен еще и "Тайный дом", Как предполагается, это начало подземного хода из замка в город.