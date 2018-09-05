В Калининграде полицейские задержали 62-летнего мужчину по подозрению в хранении наркотических средств. При личном досмотре у нарушителя был обнаружен карфентанил, мощнейший синтетический опиат, использующийся в качестве транквилизатора для крупных млекопитающих.

В Калининграде полицейские задержали 62-летнего мужчину по подозрению в хранении наркотических средств. При личном досмотре у нарушителя было обнаружено четверть килограмма героина и его производных, а также 65 граммов карфентанила — мощнейшего синтетического опиата, который используется в качестве транквилизатора для крупных млекопитающих.К примеру, всего два миллиграмма карфентанила достаточно, чтобы усыпить взрослого слона. Нетрудно догадаться, что изъятых у нарушителя запрещенных веществ хватило бы на погружение в наркотическое безумие населения целого города.Наркобарон, судя по опубликованному полицейскими видео, вел роскошную жизнь: задержание происходило в его просторном доме, наполненном предметами искусства, антиквариатом и дорогой бытовой техникой.В августе мужчина уже попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов: в ходе ссоры с прохожим, сделавшим замечание за стоянку под знаком "Парковка для инвалидов", задержанный несколько раз стрелял в своего оппонента из травматического пистолета, повредив бдительному гражданину руку. Местная пресса сообщала, что в конфликт попытался вмешаться сын пострадавшего, однако сзади на него напали неустановленные лица.В настоящее время нарушитель заключен под стражу, ему грозит до 15 лет тюрьмы за хранение наркотических средств в особо крупном размере.