Британские прокуроры назвали имена двоих
подозреваемых в попытке убийства экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его
дочери Юлии в Солсбери. Это граждане России.
Британские прокуроры назвали имена двоих
подозреваемых в попытке убийства экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его
дочери Юлии в Солсбери. Это граждане России.
Подозреваемыми
являются Александр Петров и Руслан Боширов. По словам правоохранителей, у них есть достаточно доказательств для предъявления россиянам
соответствующих обвинений.
Мужчин обвиняют по четырем статьям. Среди них – покушение
на Скрипалей и полицейского, передает Sky News. Ведомство не будет запрашивать
у Москвы их экстрадицию. На арест Петрова и Боширова выпущен
европейский ордер.
Известно и то, что на
12:00 местного времени (14:00 мск) запланировано выступление премьер-министра
Великобритании Терезы Мэй. Она сообщит парламенту страны о расследовании дела
Скрипалей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.
Напомним, ранее Организация по запрещению
химического оружия опубликовала
доклад, в котором говорится, что пострадавшие в Эймсбери были
отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Россия призвала Лондон сотрудничать с
Москвой в расследовании инцидента в Солсбери.
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