Британские прокуроры назвали имена двоих подозреваемых в попытке убийства экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Это граждане России.

Британские прокуроры назвали имена двоихподозреваемых в попытке убийства экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и егодочери Юлии в Солсбери. Это граждане России.Подозреваемымиявляются Александр Петров и Руслан Боширов. По словам правоохранителей, у них есть достаточно доказательств для предъявления россиянамсоответствующих обвинений.Мужчин обвиняют по четырем статьям. Среди них – покушениена Скрипалей и полицейского, передает Sky News. Ведомство не будет запрашиватьу Москвы их экстрадицию. На арест Петрова и Боширова выпущеневропейский ордер.Известно и то, что на12:00 местного времени (14:00 мск) запланировано выступление премьер-министраВеликобритании Терезы Мэй. Она сообщит парламенту страны о расследовании делаСкрипалей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.Напомним, ранее Организация по запрещениюхимического оружия опубликоваладоклад, в котором говорится, что пострадавшие в Эймсбери былиотравлены тем же веществом, что и Скрипали. Россия призвала Лондон сотрудничать сМосквой в расследовании инцидента в Солсбери.Материал дополняется