Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, за кого болела на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Также спортсменка сообщила о своих профессиональных планах.

ФигуристкаЕлизавета Туктамышева рассказалао том, за кого болела на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Также спортсменкасообщила о своих профессиональных планах.Полгода уже прошло с проведения Игр-2018, но Алину и Евгению до сих пор продолжают сравнивать и противопоставлять. Например, Туктамышева считает, что Загитова недостойна полученного золота на Олимпиаде.Одна из самых красивых отечественных фигуристкок призналась, что болела за Медведеву. "Считаю, что она больше, чем кто-либо другой, заслуживала этой золотой медали", – цитирует Елизавету Sports.ru.Что касается ее спортивных планов, то Туктамышева отметила, что не любит загадывать наперед, но рассчитывает точно не на один сезон. "Когда я думаю о том, что могу оказаться без соревнований, без спорта, без тренировок, без всего этого азарта, у меня сердце съеживается", – заявила Елизавета. Она добавила, что бросать фигурное катание точно не намерена – во всяком случае, в ближайшие два года.Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурномукатанию Максим Траньков рассказал о том, что он ждетот катания Евгении Медведевой и Алины Загитовой в новомсезоне. Выяснилось, что он возлагает на девушек большие надежды. Противостояние двух молодых звезд фигурного катания остаетсяглавной интригой нового сезона соревнований, который стартует в октябре.Напомним, на Олимпийских играх вПхенчхане золотую медаль в женском одиночном катании завоевала Алина Загитова.Евгении Медведевой досталась серебряная награда.