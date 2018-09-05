Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания попала под шквал критики. Злопыхатели не верят, что девушка сама поступила в престижное учебное заведение.

Дочь певца Дмитрия МаликоваСтефания попала под шквал критики. Злопыхатели не верят, что девушка самапоступила в престижное учебное заведение.В этом году Стефанияперешла на второй курс университета. Девушка учится в МГИМО на факультетежурналистики. Весь прошлый год Маликова училась очень успешно и смогла закрытьлетнюю сессию на хорошие оценки.После длительных каникулнаследница артиста вновь приступила к занятиям. Однако сразу настроиться на работуоказалось сложновато. "🤯Второй курс 🤯🤯🤯 Четыре пары в день 👹 перерыв на обед 🤪 (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", – пожаловалась красотка на непростую студенческуюжизнь в своем Instagram.Также Стефания опубликовала снимоксебя любимой на крыльце учебного заведения, который как известно находится на юго-западе Москвы. Для похода на занятия дочь артиста выбралаочень нежный образ: белую блузку, розовые брюки и пеструю сумочку от известногобренда.Отмети, что завистники несмогли пройти мимо этой публикации. Они набросились на 18-летнюю Маликову вкомментариях и раздавили красавицу своей критикой. Недруги усомнились в умственных способностях девушки, заявив, что онапопала в учебное заведение незаслуженно."Мда, некоторые по 6 учатсяи не жалуются... а тут 4 пары уже катастрофа", "Милочка, мы и по 6 паручились, и экзамены сдавали с 8 утра и до 10 вечера, так что не надо тут","МГИМО как относятся к подросткам без сумок гуччи и других брендов? Или тудатаких не берут😂", "Влюбом престижном ВУЗе учатся в основном мажоры и мажорки. Но при этом оставляютнесколько мест для умных, развитых, тех, кто будет учиться по-настоящему. Какне крути, а специалисты, все-таки, нужны", "Прикольно родиться в звездной семьенаверное. И ты уже сам звезда автоматически. Поставьте ей все автоматом в зачетке.Че стесняться то", "Маликова нигде не видно и не слышно... откудатакие деньги на МГИМО?" – писали интернет-обыватели.Впрочем, преданные поклонники встали на защиту Стеши исчитают, что девушка много времени тратит на учебу. "Стешенька, удачи! тебе в учебе в МГИМО красавица ! 🌸", "Тытакая красивая в институт ходишь😍", "Какаявы милая и веселая девушка)) приятно на вас смотреть)", – отмечалипоклонники.