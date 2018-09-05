Дочь певца Дмитрия Маликова
Стефания попала под шквал критики. Злопыхатели не верят, что девушка сама
поступила в престижное учебное заведение.
Дочь певца Дмитрия Маликова
Стефания попала под шквал критики. Злопыхатели не верят, что девушка сама
поступила в престижное учебное заведение.
В этом году Стефания
перешла на второй курс университета. Девушка учится в МГИМО на факультете
журналистики. Весь прошлый год Маликова училась очень успешно и смогла закрыть
летнюю сессию на хорошие оценки.
После длительных каникул
наследница артиста вновь приступила к занятиям. Однако сразу настроиться на работу
оказалось сложновато. "🤯
Второй курс 🤯🤯🤯 Четыре пары в день 👹 перерыв на обед 🤪 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", – пожаловалась красотка на непростую студенческую
жизнь в своем Instagram.
Также Стефания опубликовала снимок
себя любимой на крыльце учебного заведения, который как известно находится на юго-западе Москвы. Для похода на занятия дочь артиста выбрала
очень нежный образ: белую блузку, розовые брюки и пеструю сумочку от известного
бренда.
Отмети, что завистники не
смогли пройти мимо этой публикации. Они набросились на 18-летнюю Маликову в
комментариях и раздавили красавицу своей критикой. Недруги усомнились в умственных способностях девушки, заявив, что она
попала в учебное заведение незаслуженно.
"Мда, некоторые по 6 учатся
и не жалуются... а тут 4 пары уже катастрофа", "Милочка, мы и по 6 пар
учились, и экзамены сдавали с 8 утра и до 10 вечера, так что не надо тут",
"МГИМО как относятся к подросткам без сумок гуччи и других брендов? Или туда
таких не берут😂", "В
любом престижном ВУЗе учатся в основном мажоры и мажорки. Но при этом оставляют
несколько мест для умных, развитых, тех, кто будет учиться по-настоящему. Как
не крути, а специалисты, все-таки, нужны", "Прикольно родиться в звездной семье
наверное. И ты уже сам звезда автоматически. Поставьте ей все автоматом в зачетке.
Че стесняться то", "Маликова нигде не видно и не слышно... откуда
такие деньги на МГИМО?" – писали интернет-обыватели.
Впрочем, преданные поклонники встали на защиту Стеши и
считают, что девушка много времени тратит на учебу. "Стешенька, удачи! тебе в учебе в МГИМО красавица ! 🌸", "Ты
такая красивая в институт ходишь😍", "Какая
вы милая и веселая девушка)) приятно на вас смотреть)", – отмечали
поклонники.