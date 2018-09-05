Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новость о том, что подозреваемыми в деле Скрипалей являются граждане России. Она считает, что опубликованные фотографии предполагаемых преступников нельзя считать полноценными доказательствами.

Официальный представитель МИД России МарияЗахарова прокомментировала новость о том, что подозреваемыми в деле Скрипалей являютсяграждане России. Она считает, что опубликованные фотографии предполагаемыхпреступников нельзя считать полноценными доказательствами.Прокуратура Великобритании сообщила о том, что готова предъявитьобвинения россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову. Их объявили врозыск."В СМИ появилисьзаявления британских официальных лиц относительно подозреваемых по делуСолсбери и Эймсбери. Делается увязка с Россией. Опубликованные в СМИ имена, каки фотографии, нам ничего не говорят", – цитирует дипломата радиостанция"Говорит Москва". Также Захарова призвала британскуюсторону перейти "от публичных обвинений и информационных манипуляций кпрактическому взаимодействию".Она добавила, чтонеобходимые запросы на это от России у Лондона имеются. Мария Захароваподчеркнула, что расследование подобных серьезных преступлений требует особеннотщательной работы.В свою очередь постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) АлександрШульгин. заявил, чтонаша страна не имеет ничего общего с тем, что произошло в Солсбери. "Этопровокация", – приводит слова Шульгина Telegram-канал RT.Как писали Dni.Ru, подозреваемыев совершении преступления Александр Петров и Руслан Боширов прилетели в Лондон2 марта и вернулись в Москву в день покушения, 4 марта. Есть информация и о том, что в Великобританию они прибыли понастоящим паспортам, но под вымышленными именами.