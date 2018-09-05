Официальный представитель МИД России Мария
Захарова прокомментировала новость о том, что подозреваемыми в деле Скрипалей являются
граждане России. Она считает, что опубликованные фотографии предполагаемых
преступников нельзя считать полноценными доказательствами.
Официальный представитель МИД России Мария
Захарова прокомментировала новость о том, что подозреваемыми в деле Скрипалей являются
граждане России. Она считает, что опубликованные фотографии предполагаемых
преступников нельзя считать полноценными доказательствами.
Прокуратура Великобритании сообщила о том, что готова предъявить
обвинения россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову. Их объявили в
розыск.
"В СМИ появились
заявления британских официальных лиц относительно подозреваемых по делу
Солсбери и Эймсбери. Делается увязка с Россией. Опубликованные в СМИ имена, как
и фотографии, нам ничего не говорят", – цитирует дипломата радиостанция
"Говорит Москва". Также Захарова призвала британскую
сторону перейти "от публичных обвинений и информационных манипуляций к
практическому взаимодействию".
Она добавила, что
необходимые запросы на это от России у Лондона имеются. Мария Захарова
подчеркнула, что расследование подобных серьезных преступлений требует особенно
тщательной работы.
В свою очередь постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр
Шульгин. заявил, что
наша страна не имеет ничего общего с тем, что произошло в Солсбери. "Это
провокация", – приводит слова Шульгина Telegram-канал RT.
Как писали Dni.Ru, подозреваемые
в совершении преступления Александр Петров и Руслан Боширов прилетели в Лондон
2 марта и вернулись в Москву в день покушения, 4 марта. Есть информация и о том, что в Великобританию они прибыли по
настоящим паспортам, но под вымышленными именами.