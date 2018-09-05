Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки Новая волна 2018, который открылся в Сочи.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2018", который открылся в Сочи.Как передает "Интерфакс", об этом сообщили в Кремле.Глава государства отметил, что конкурс открыл дорогу многим талантливым певца и стал значимым событием для поклонников эстрадного искусства. Президент подчеркнул, что подобные масштабные мероприятия укрепляют международные гуманитарные связи между людьми.Конкурс "Новая волна" открыли Филипп Киркоров, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Кристина Орбакайте и Alekseev, сообщает РИА Новости.Председатель жюри конкурса Игорь Крутой попросил всех почтить минутой молчания память недавно ушедшего из жизни народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Зал встал, включил фонарики на смартфонах и прослушал песню Кобзона "Я не верю".Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна", в котором примут участие 15 молодых артистов из 10 стран мира, пройдет Сочи с 4 по 9 сентября – в четвертый раз. До этого он проходил в Юрмале.