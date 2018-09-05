Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки Новая волна 2018, который открылся в Сочи.
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2018", который открылся в Сочи.
Как передает "Интерфакс", об этом сообщили в Кремле.
Глава государства отметил, что конкурс открыл дорогу многим талантливым певца и стал значимым событием для поклонников эстрадного искусства. Президент подчеркнул, что подобные масштабные мероприятия укрепляют международные гуманитарные связи между людьми.
Конкурс "Новая волна" открыли Филипп Киркоров, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Кристина Орбакайте и Alekseev, сообщает РИА Новости.
Председатель жюри конкурса Игорь Крутой попросил всех почтить минутой молчания память недавно ушедшего из жизни народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Зал встал, включил фонарики на смартфонах и прослушал песню Кобзона "Я не верю".
Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна", в котором примут участие 15 молодых артистов из 10 стран мира, пройдет Сочи с 4 по 9 сентября – в четвертый раз. До этого он проходил в Юрмале.