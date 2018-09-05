«Научно-производственное предприятие БИОТУМ» станет участником Добровольческого форума «ДоброСаммит», организуя, совместно с Владимирской шахматной федерацией, шахматный турнир для ..

«Научно-производственное предприятие БИОТУМ» станет участником Добровольческого форума «ДоброСаммит», организуя, совместно с Владимирской шахматной федерацией, шахматный турнир для участников и гостей форума.В рамках мероприятия также будет экспонирована фотовыставка «БИОТУМ: ДО И ПОСЛЕ», которая расскажет и покажет, как на месте бывших военных складов в мкр. Юрьевец в кратчайшие сроки выросло современное инновационное предприятие по производству строительных материалов для дорожного и градостроительства.Справка о предприятии:«НПП БИОТУМ» - наукоемкое инновационное производство строительных материалов для дорожного и градостроительства на основе битума. Дата основания – 18 августа 2015 г.Социальная и экологическая ответственность: «НПП БИОТУМ» строит свою деятельность в соответствии с международными регламентами, ГОСТами и экологическими нормативами, Передовые технологии производства и очистки помогают свести к минимуму нагрузку на окружающую среду.Предприятие на регулярной основе оказывает благотворительную и спонсорскую помощь двум детским садам и школе в мкр. Энергетик, ветеранским и общественным организациям г. Владимира, Федерации Фигурного катания на коньках во Владимирской области, помогало в строительстве храма святого Авраамия Болгарского в мкр. Энергетик. Сотрудники предприятия проводят профориентационные занятия для школьников, организую шахматные турниры в детских оздоровительных лагерях и школах, выходят на городские субботники и поддерживают инициативы, направленные на защиту окружающей среды и экологии нашей области.Справка о мероприятии:В 2018 году программа форума «ДоброСаммит» рассчитана на два дня и включает в себя пленарное заседание «Волонтерское движение как вектор развития российского общества» и Фестиваль добровольческих проектов молодежи. Фестиваль пройдет 6 сентября 2018 года на территории Центрального парка культуры и отдыха (парка 850-летия) г. Владимира в формате тематических шатров: «Патриотическое волонтерство», «Медицинское волонтерство», «Серебряное волонтерство», «Экологическое волонтерство», «Счастливое детство», «Юный доброволец», «Профилактика асоциальных явлений», «Добровольцы ЧС и ПСО», «Межнациональное согласие», «Здоровый образ жизни», «Корпоративное волонтерство», «Культурное волонтерство», «Добровольческие штабы вузов».В рамках фестиваля пройдут показательные выступления, мастер-классы, тренировки, открытые лаборатории по различным областям научного знания, шахматный турнир и многое другое. Также на площадке фестиваля добровольческих инициатив состоится областной фестиваль уличной культуры и уличных видов спорта "Короли Улиц", Парад владимирского студенчества и региональный этап всероссийского конкурса "Доброволец России - 2018".